Фото: стильная квартира в бывшем общежитии
6 октября 2017 г., 12:07
Общежитие бывшего ПТУ на улице Спорди в столичном районе Кристийне много лет пустовало, пока в 2014 году его не перестроили в модный многоквартирный дом.
Стильный фасад, просторные холлы и широкие коридоры превратили бывшее общежитие для иногородних студентов-парикмахеров, портных и автослесарей в современный дом с квартирами разных площадей и разных планировок.
Фото: KV.EE
Так, одна из квартир - двухкомнатная площадью 48,8 м2. В ней просторная кухня-гостиная 33 м², небольшая, но вместительная спальня со шкафом-купе и совмещенный санузел с современной сантехникой площадью 4,9 м².
Фото: KV.EE
Квартира производит очень приятное впечатление и вполне понятно, почему она уже забронирована.