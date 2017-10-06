Фото: стильная квартира в бывшем общежитии

Стильный фасад, просторные холлы и широкие коридоры превратили бывшее общежитие для иногородних студентов-парикмахеров, портных и автослесарей в современный дом с квартирами разных площадей и разных планировок.

Фото: KV.EE

Так, одна из квартир - двухкомнатная площадью 48,8 м2. В ней просторная кухня-гостиная 33 м², небольшая, но вместительная спальня со шкафом-купе и совмещенный санузел с современной сантехникой площадью 4,9 м².

Фото: KV.EE

Квартира производит очень приятное впечатление и вполне понятно, почему она уже забронирована.