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Фото: стильная квартира в бывшем общежитии

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ФОТО: KV.EE

Общежитие бывшего ПТУ на улице Спорди в столичном районе Кристийне много лет пустовало, пока в 2014 году его не перестроили в модный многоквартирный дом.

Стильный фасад, просторные холлы и широкие коридоры превратили бывшее общежитие для иногородних студентов-парикмахеров, портных и автослесарей в современный дом с квартирами разных площадей и разных планировок.

Фото: KV.EE

Так, одна из квартир - двухкомнатная площадью 48,8 м2. В ней просторная кухня-гостиная 33 м², небольшая, но вместительная спальня со шкафом-купе и совмещенный санузел с современной сантехникой площадью 4,9 м².

Фото: KV.EE

Квартира производит очень приятное впечатление и вполне понятно, почему она уже забронирована.

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