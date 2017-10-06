Городские планировщики хотят продлить трамвай до Штромки

В бюро главного архитектора Таллинн мало-помалу набирает обороты идея о новой трамвайной линии, которая доставляла бы жителей Штромки самым коротким и быстрым путем прямо в центр столицы.
Очень скоро движение в Пыхья-Таллинне на машинах встанет в глухой пробке, а потому нужно что-то предпринимать. Решение зависит от того, как много горожан удастся заманить в общественный транспорт, заверили городские планировщики бюро главного архитектора Яан-Адам Лоовеэр и Михкель Кырвитс.
«Говорили о различных трамвайных линиях. Одна из самых простых, но с большим кругом пользователей, была бы линия до Штромки, которая сворачивала бы с улицы Копли в Пельгуранд», - сказал Лоовеэр.
Он сказал, что на первый взгляд жителям Пельгуранда может показаться, что поездка через улицу Копли может быть большим кругом. «Считается, что на автобусе можно замечательно попасть в центр города по улице Сыле. Но на самом деле трамвайная линия Штромка – это самая прямая дорога. Если вам нужно попасть в Теллискиви или в порт, то более прямой дороги нет», - объяснила Лоовеэр.
Трамвайная линия Штромка значительно снизила бы нагрузку на улицу Сыле и позволила бы жителям отдаленных районов быть включенными в движение.
Нынешняя трамвайная линия Копли расположена слишком далеко от Пельгуранда. Поэтому трамвай до Штромки предложил бы решение для этого района. Кроме того, ее легко построить, поскольку трамвай мог бы использовать виадук Ристику.
«Для жителей центра города он мог бы стать пляжным трамваем, а для жителей Пельгуранда – средством для попадания в центр», - добавил Кырвитс.
«Мы думали завершить трамвайную линию на Кольде, но проконсультировались в K-Projekt и они посоветовали, что она все же могла бы выходить к пляжу»,- сказал Лоовеэр.
По оценке руководителя K-Projekt, проектировавшего самые главные дорожные развязки Таллинна, Рейна Аннусвера, трамвай до Штромки – это отличная идея, поскольку в Пельгуранде живет достаточно людей, чтобы трамвай не ходил пустым: «Было бы очень хорошо, если бы один трамвай ходил до крайней точки полуострова Копли, а второй до пляжа Штромка. В числе прочего, это дало бы возможность добираться до берега моря на трамвае. В аэропорт на этом виде транспорта мы уже можем ездить, скоро сможем и в порт. Если бы на трамвае можно было доехать и до берега моря, это дало бы горожанам очень много».
В Пыхья-Таллинне было проведено исследование движения, которое показало, что еще больший автомобильный поток сюда уже не поместится. «Нам нужно усилить общественный транспорт, создать благоприятные условия для хождения пешком и использования легкого транспорта», - сказал Лоовеэр.
Он добавил, что места как трамвайной линии, так и трамвайных остановок должны быть хорошо продуманы, чтобы людям было приятно там находиться и приятно туда приходить. Безопасность пешеходов нужно обеспечить здоровым, исходящим из удобства для движения городским дизайном. Например, ограждения и голуби – это признак плохого городского пространства, где дизайн не обеспечивает безопасность и где ограничивается удобное передвижение людей. В итоге это влияет и на выбор человека: пользоваться или не пользоваться общественным транспортом.
«Общественный транспорт мог бы быть приятным местом, где теплый свет и температура воздуха, спокойная фоновая музыка, на котором может добраться домой после рабочего дня в приятной атмосфере».
Шутки ради мы подумали, что общественный транспорт должен быть и средой, создающей условия и для общения между людьми, в которой среди попутчиков можно найти себе друзей или невесту!
«Я знаю один автобус в Таллинне, где всегда продуманно играет тихая музыка. Водитель отлично понял, что пассажиры хотят приятно доехать до дома. Я всегда, если возможно, благодарю этого водителя за приятную поездку», - сказал Кырвитс.
Сейчас Лоовеэр и Кырвитс пытаются сделать общественный транспорт приятным. «Например, оформление остановок, которое мы делаем в рамках проекта коплиского трамвая, - сказал Кырвитс. – Сначала мы хотели закатать под асфальт платформы для ожидания. Но пришли к выводу, что платформы должны быть презентабельными и выложены из камня, чтобы было красиво. В итоге дошли до того, что сделаем на каждой остановке свой рисунок».
Все это делается для того, чтобы завлечь людей в общественный транспорт. «Если мы хотим отстраивать Пыхья-Таллинн, начать использовать прибрежную зону и производственные территории, то должны создать условия для того, чтобы изменился и способ передвижения людей», - сказал Лоовеэр.
Но существенно изменить автомобильное движение в Пыхья-Таллинне на самом деле нельзя, поскольку район расположен на полуострове. Городские планировщики выясняли, как будет выглядеть движение, если учесть все запланированные в Пыхья-Таллинне проекты с недвижимостью. В 2015 году инженерное бюро Stratum проанализировало три базовых сценария. «Результат был такой, что свободная от автомобилей и ходящая пешком часть города – это единственное решение, при котором можно реализовать все задуманные проекты. В противном случае, там можно построить очень мало. Можно двигаться дальше и нынешним образом, но тогда практически не получится сделать что-то новое», - сказал Лоовеэр.
Сценарий движения в Пыхья-Таллинне до 2024 года предсказывает, что развитие части города возможно в сторону свободного от машин района, где половина поездок совершается на общественном транспорте и восемь процентов – на велосипеде. «Если распределение движения останется таким, как сегодня, из имеющихся проектов развития получится реализовать лишь восемь процентов»,- говорится в исследовании.
По словам Лоовеэра, не поможет и улучшение проходимости улицы Каларанна: «Там запланирована перестройка, чтобы стало удобнее ехать в сторону центра города. Но даже если водитель машины выедет с Каларанна, он все равно застрянет в пробке в конце Мере пуйестеэ или улицы Ахтри. А в сторону Площади Вабадузе и улицы Лийвалайа отсюда на машине не попасть», - добавил он.
Вместо этого городские планировщики предлагают возможность двигаться в сторону центра пешком или на велосипеде из Каламая по морскому променаду или по Каларанна, или советуют пользоваться общественным транспортом.
В исследовании движения Пыхья-Таллинна внесены и все зоны развития части города. «Мы отметили места зон развития и то, как они со временем могут быть реализованы. Зон развития много и мы предпочли бы, чтобы, прежде всего, были реализованы проекты с окрестностях Каламая, которые можно пройти пешком или проехать на велосипеде. Проекты развития отдаленных районов – Копли и Пальясаара – базируются на общественном транспорте. И там можно передвигаться пешком и на велосипеде, но доля легкого транспорта там невелика. Все не пересядут на велосипеды, но чем больше велосипедистов, тем лучше смогут ездить на машине те, кому двухколесный транспорт не подходит», - отметил Лоовеэр.
Сценарий движения в Пыхья-Таллинне на ближайшее десятилетие до 2024 года прогнозирует, что развитие части города возможно при применении так называемого сценария района свободного от машин, при условии, что доля общественного транспорта увеличится до 50 процентов, а доля велосипедов – до восьми процентов.
А долгосрочный сценарий таков, что если все запланированные объемы строительства будут выполнены в полном объеме, то суммарно это увеличит поток движения на 140 тысяч единиц в вечерний час пик. По сравнению с нынешним, количество людей, находящихся в потоке в час пик, вырастет в 2,4 раза. Лоовеэр сказал, что, конечно, стопроцентной реализации планов застройщиков ждать не стоит, но это не особо утешает городских планировщиков.
Из-за этого перспективы будущего учитывали и во время реализации проекта недавно построенной трамвайной линии Копли. Так остановка «Сальме» будет обслуживать одноименный культурный центр, а также и заднюю зону водной станции Теллискиви, которая обладает потенциалом расширения творческого городка Теллискиви со стороны улицы Гранийди.
Также была построена неоднократно критикуемая в СМИ остановка «Крулли». Зачем на улице Копли эта остановка, с которой никто никуда не идет и не на которой никто не выходит, спрашивали критики. А ответ на самом деле прост: территория бывшего машзавода Franz Krulli, находящаяся рядом с Вольта, носит сегодня название проекта развития Крулли. «Детальная планировка этой территории очень близка к утверждению. Это очень большой проект развития, который касается очень большого количества жителей. Крулли со своей исторической застройкой может быть очень атрактивной средой, потенциал которого можно сравнить с зоной Теллискиви. Там появится ряд жилых домов, детских садов и бизнес-площадей, и остановка «Крулли» будет их обслуживать. Плюс еще зона товарной станции Копли, которая не останется навечно связана с железной дорогой», - объяснил Кырвитс.
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