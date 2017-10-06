Городские планировщики хотят продлить трамвай до Штромки

Очень скоро движение в Пыхья-Таллинне на машинах встанет в глухой пробке, а потому нужно что-то предпринимать. Решение зависит от того, как много горожан удастся заманить в общественный транспорт, заверили городские планировщики бюро главного архитектора Яан-Адам Лоовеэр и Михкель Кырвитс.

«Говорили о различных трамвайных линиях. Одна из самых простых, но с большим кругом пользователей, была бы линия до Штромки, которая сворачивала бы с улицы Копли в Пельгуранд», - сказал Лоовеэр.

Он сказал, что на первый взгляд жителям Пельгуранда может показаться, что поездка через улицу Копли может быть большим кругом. «Считается, что на автобусе можно замечательно попасть в центр города по улице Сыле. Но на самом деле трамвайная линия Штромка – это самая прямая дорога. Если вам нужно попасть в Теллискиви или в порт, то более прямой дороги нет», - объяснила Лоовеэр.

Трамвайная линия Штромка значительно снизила бы нагрузку на улицу Сыле и позволила бы жителям отдаленных районов быть включенными в движение.

Нынешняя трамвайная линия Копли расположена слишком далеко от Пельгуранда. Поэтому трамвай до Штромки предложил бы решение для этого района. Кроме того, ее легко построить, поскольку трамвай мог бы использовать виадук Ристику.

«Для жителей центра города он мог бы стать пляжным трамваем, а для жителей Пельгуранда – средством для попадания в центр», - добавил Кырвитс.

«Мы думали завершить трамвайную линию на Кольде, но проконсультировались в K-Projekt и они посоветовали, что она все же могла бы выходить к пляжу»,- сказал Лоовеэр.

По оценке руководителя K-Projekt, проектировавшего самые главные дорожные развязки Таллинна, Рейна Аннусвера, трамвай до Штромки – это отличная идея, поскольку в Пельгуранде живет достаточно людей, чтобы трамвай не ходил пустым: «Было бы очень хорошо, если бы один трамвай ходил до крайней точки полуострова Копли, а второй до пляжа Штромка. В числе прочего, это дало бы возможность добираться до берега моря на трамвае. В аэропорт на этом виде транспорта мы уже можем ездить, скоро сможем и в порт. Если бы на трамвае можно было доехать и до берега моря, это дало бы горожанам очень много».

В Пыхья-Таллинне было проведено исследование движения, которое показало, что еще больший автомобильный поток сюда уже не поместится. «Нам нужно усилить общественный транспорт, создать благоприятные условия для хождения пешком и использования легкого транспорта», - сказал Лоовеэр.

Он добавил, что места как трамвайной линии, так и трамвайных остановок должны быть хорошо продуманы, чтобы людям было приятно там находиться и приятно туда приходить. Безопасность пешеходов нужно обеспечить здоровым, исходящим из удобства для движения городским дизайном. Например, ограждения и голуби – это признак плохого городского пространства, где дизайн не обеспечивает безопасность и где ограничивается удобное передвижение людей. В итоге это влияет и на выбор человека: пользоваться или не пользоваться общественным транспортом.