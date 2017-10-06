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Новым директором Больничной кассы стал бывший глава Microsoft

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Райн Лаане. | ФОТО: Twitter

Совет Больничной кассы избрал в пятницу нового директора, которым стал бывший глава Microsoft Eesti Райн Лаане.

Совету представили две кандидатуры, сказал после заседания министр здоровья и труда и председатель совета больничной кассы Евгений Осиновский. Согласно уставу Больничной кассы, для избрания на пост директора кандидата должны поддержать две трети совета, кандидатура Лаане эту поддержку получила, отметил Осиновский.

В пользу Лаане сработал его многолетний опыт руководителя. Он приступит к работе 16 октября, добавил Осиновский.

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