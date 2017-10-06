Мужчину, задержанного в связи с убийством охотника в Камбья, отпустили на свободу через 48 часов

Мужчину задержали в ночь на 28 сентября на 48 часов в качестве подозреваемого, чтобы выяснить, какую роль он мог играть в этом преступлении. Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс сказал сегодня Postimees, что, опираясь на собранные к настоящему моменту доказательства, у прокуратуры нет оснований для ходатайства об аресте этого мужчины.

Однако в рамках этого уголовного дела назначены различные экспертизы, которые и определят дальнейших ход расследования.

Напомним, что 27 сентября в полицию поступило сообщение из волости Камбья: накануне вечером 44-летний председатель охотничьего общества Ныо Арнольд Лоос ушел в лес и не вернулся. Его мобильный телефон был отключен, никакой информации о его передвижениях у близких не было. Полиция начала поиски, и вечером Лооса нашли мертвым. Вскоре выяснилось, что его смерть была насильственной.

Согласно версии прокуратуры, Лоос отправился в лес после того, как ему сообщили о действующих там браконьерах. Домой он не вернулся. Его машину нашли на окраине леса, полиция вместе с охотниками и волонтерами начала поиски.

Параллельно с поисками было начато уголовное производство. Собранные в ходе поисков улики дали основание полагать, что в отношении пропавшего могло быть совершено тяжкое преступление. Полиция установила личности двух мужчин - 34 лет и 71 года, - которых на основании имеющихся доказательств были основания подозревать в преступлении. Обоих подозреваемых задержали и для проведения следственных действий доставили в арестный дом.

28 сентября 34-летнего подозреваемого в убийстве нашли повесившимся в камере арестного дома. Сотрудникам полиции и медикам не удалось вернуть его к жизни.