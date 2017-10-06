Картина дня: подорожание продуктов в Эстонии, спортклуб в Таллиннском аэропорту и страшное ДТП в России

Строительство забора на границе с Россией откладывается

Согласно первоначальным планам, обустройство границы Эстонии с Россией должно было быть завершено в следующем году, самое позднее – через два года, но сейчас еще не достроены испытательные отрезки, и даже 2020 год может оказаться слишком оптимистичным сроком окончания работ. Читать далее...

Смотрите, какие продукты больше всего подорожали в Эстонии за год

Цены на товары и услуги в сентябре в сравнение с августом снизились на 0,1 процент, но выросли за год на 3,7 процентов. Читать далее...

Скандал в Словакии: эксперту из Эстонии заплатили за два дня работы 10 000 евро

В словацких СМИ прогремел скандальный случай связанный с вице-премьером Питером Пеллегрини, который заплатил эстонскому диги-эксперту Таави Котке за советы, данные в течение двух дней, 10 000 евро. Читать далее...

Фото: в Таллиннском аэропорту появился бесплатный спортклуб

На этой неделе MyFitness открыл в Таллиннском аэропорту первый в Европе бесплатный спортклуб в зоне для пассажиров. Читать далее...

Синоптики предупреждают: на выходных погода не порадует жителей Эстонии

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается прохладная и дождливая погода. Читать далее...

Заморозки ударили по Эстонии

Сегодня, 6 октября, в Вяйке-Маарья были зафиксированы первые серьезные ночные заморозки этой осени. Ранним утром жители волости заметили на земле иней. Читать далее...

На реке перевернулась лодка, один человек утонул

Вчера, 5 октября, в 13.34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на реке Казари перевернулась лодка с двумя людьми, один из которых ушел под воду. Читать далее...

Курьез на почте Эстонии: рождественская открытка только сейчас дошла до адресата

Штамп Почты Эстонии говорит о том, что открытка была отправлена из курессаареской почти в прошлом году 20 декабря, в Таллинн прибыла 21 декабря, а в почтовый ящик Майи Тамм — два дня назад, 4 октября. Читать далее...

Городские планировщики хотят продлить трамвай до Штромки

В бюро главного архитектора Таллинн мало-помалу набирает обороты идея о новой трамвайной линии, которая доставляла бы жителей Штромки самым коротким и быстрым путем прямо в центр столицы. Читать далее...

Рейтинг лучших дорог в мире: результат Эстонии удивил

Эстония заняла 38-е место в мире по качеству дорог в новом рейтинге Global Competitiveness Index, ежегодно составляемом экспертами Всемирного экономического форума. Читать далее...

В России поезд врезался в пассажирский автобус: 21 человек погиб

В Петушинском районе Владимирской области в пятницу, 6 октября, произошло крупное ДТП: 21 человек погиб при столкновении пассажирского автобуса и поезда на станции Покров. Читать далее...

Фото и видео: пять человек стали жертвами взрыва в жилом доме в Латвии

В жилом доме, расположенном на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» в Саулкрастском крае (Латвия), вчера вечером произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Читать далее...