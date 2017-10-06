Внимание, розыгрыш! У страницы Rus.Postimees в Facebook 10 000 друзей!

По этому поводу мы разыгрываем среди наших подписчиков и их друзей замечательные призы! Это две подарочные карточки торгового центра Ülemiste по 50 евро каждая. А еще...
А еще, на сладкое – участие в мастер-классе по изготовлению зефира в домашних условиях. Обычная стоимость такого мастер-класса в Таллиннской частной школе обслуживания – 42 евро.
Фото: cook.ee
На учебной кухне под руководством опытного кондитера, преподавателя школы Ольги Гусевой вы сможете приготовить: лимонный, ванильный, шоколадный зефир и ванильно-бисквитный торт с зефирным кремом! А потом, естественно, состоится чаепитие в приятной компании с дегустацией результатов своего кулинарного мастерства. Между прочим, зефир – полезен для здоровья, и считается, что от него не полнеют! Мастер-класс пройдет 14 октября по адресу Сыле, 3.
Отметим, что и карточки Ülemiste, и мастер-класс достанутся ОДНОМУ нашему подписчику, но одной из карточек он просто обязан поделиться со своим другом на FB.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!