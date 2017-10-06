Внимание, розыгрыш! У страницы Rus.Postimees в Facebook 10 000 друзей!

А еще, на сладкое – участие в мастер-классе по изготовлению зефира в домашних условиях. Обычная стоимость такого мастер-класса в Таллиннской частной школе обслуживания – 42 евро.

Фото: cook.ee

На учебной кухне под руководством опытного кондитера, преподавателя школы Ольги Гусевой вы сможете приготовить: лимонный, ванильный, шоколадный зефир и ванильно-бисквитный торт с зефирным кремом! А потом, естественно, состоится чаепитие в приятной компании с дегустацией результатов своего кулинарного мастерства. Между прочим, зефир – полезен для здоровья, и считается, что от него не полнеют! Мастер-класс пройдет 14 октября по адресу Сыле, 3.

Отметим, что и карточки Ülemiste, и мастер-класс достанутся ОДНОМУ нашему подписчику, но одной из карточек он просто обязан поделиться со своим другом на FB.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!