Украина на год продлила закон об особом статусе Донбасса, но заработает он после вывода оттуда вооруженных формирований

Законопроект N7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) принят за основу и в целом. За такое решение проголосовало 229 депутатов при 226 необходимых, пишет Newsru.com.

Таким образом, парламент продлил на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

При этом Рада внесла изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года, изложив статью 1 в новой редакции, согласно которой особый порядок местного самоуправления вводится на год. Населенные пункты и районы, где будет этот особый прядок, определяет Верховная Рада, уточняет "Интерфакс".

Однако закон об особом статусе Донбассе вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в ст. 10 этого закона, в частности это касается вывода всех вооруженных формирований и техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года. Его статья 10 - переходные положения - устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны. Среди этих условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Согласно закону от 2014 года, особый порядок местного самоуправления заключается в том, что государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к ответственности участников событий на Донбассе. Кабинет министров и центральные органы власти по инициативе органов местного самоуправления могут заключать договора относительно экономического, социального и культурного развития ОРДЛО.

Документ предусматривает государственную поддержку социально-экономического развития ОРДЛО, которая заключается в особом экономическом режиме ведения хозяйственной и инвестиционной деятельности.

Этим законом закреплено, что органы исполнительно власти должны способствовать углублению отношений с административно-территориальными единицами РФ. Кроме того, согласно данному закону, в ОРДЛО решениями местных советов создаются отряды народной милиции, которая должна обеспечивать общественный порядок.