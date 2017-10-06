Галерея: вертолет Олега Гросса приземлился на крышу торгового центра

Сам Гросс отметил, что его вертолет впервые приземлился на крышу торгового центра, так как раньше такой возможности не представлялось. «Собственник здания пообещал, что это будет возможно. Для этих целей была усилена конструкция крыши, - сказал он.

Гросс отметил, что товары он, конечно, доставлять вертолетом не планирует.

До открытия перед входом в магазин собралось немело людей.

Наибольшим спросом среди покупателей пользовался сахар и мясные изделия.

Один из клиентов отметил, что пришел за сахаром, но заодно взял и мороженое, так как оно было на девять центов дешевле, чем у конкурентов.

По словам Гросса, в Вильянди довольно острая конкуренция, поэтому борьба за покупателей будет серьезной.