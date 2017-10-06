Юная байдарочница попала в беду на реке Нарва: на помощь пришла российская погранохрана

Юная байдарочница попала в беду на реке Нарва: на помощь пришла российская погранохрана2
6 октября 2017 г., 13:13
У тренировавшейся на реке Нарва байдарочницы сломалось весло и ее унесло течением за контрольную линию. Российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру.
В четверг около 17.15 у тренировавшейся на реке Нарва байдарочницы сломалось весло. Спортсменку 2004 года рождения унесло течением за временную контрольную линию на территорию России, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.
Российская погранохрана пришла спортсменке на помощь. На место выехал оперативный дежурный Нарвского кордона.
Около 18.30 российская погранохрана передала юную спортсменку ее тренеру.