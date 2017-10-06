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Юная байдарочница попала в беду на реке Нарва: на помощь пришла российская погранохрана

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Байдарки. | ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

У тренировавшейся на реке Нарва байдарочницы сломалось весло и ее унесло течением за контрольную линию. Российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру.

В четверг около 17.15 у тренировавшейся на реке Нарва байдарочницы сломалось весло. Спортсменку 2004 года рождения унесло течением за временную контрольную линию на территорию России, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.

Российская погранохрана пришла спортсменке на помощь. На место выехал оперативный дежурный Нарвского кордона.

Около 18.30 российская погранохрана передала юную спортсменку ее тренеру.

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