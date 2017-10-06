Еще одно злоключение эстонской ИД-карты

Однако, как показывает жизнь, это не единственная история с обнаружением потенциальной опасности взлома основного документа жителя Эстонии. И кое-кто уже столкнулся с невозможностью использовать ее для самоидентификации в электронной среде.

А произошло следующее. Человек пытался подписать документы при помощи ИД-карты. Все нужные программы на компьютере были установлены, карта прежде работала исправно, считыватель тоже. И вдруг на экране монитора появилась надпись, что считыватель не видит ни одной пригодной к использованию карточки. Многочисленные манипуляции и даже повторная загрузка программ не помогли. Не видит и все. Не долго думая владелец карты отправился в Департамент полиции и погранохраны, где ему и объяснили, что его карта заблокирована государством (!) для использования в электронной среде.

Собственнику карты объяснили, что он не первый, а возможно и не последний. И причина тут в том, что он использовал свою ИД в качестве карты клиента в сети заправок Olerex.

На самом деле, ИД-карту, а точнее возможности ее чипа, уже давно используют многие коммерческие предприятия. Они не выдают отдельную карточку своим клиентам, чтобы не захламлять их кошельки, а загоняют нужные для последующей идентификации и сбора бонусов и скидок данные прямо на ИД-карту. Этим пользуются многие и, как выяснилось, многие сейчас могут и не знать, что их карты заблокированы и ими невозможно оперировать в государственной электронной среде.

Чтобы понять суть и масштабы произошедшего, Rus.Postimees обратился в Департамент государственных инфосистем. Руководитель службы по связям с общественностью департамента Хелен Урдлих подтвердила эту информацию и объяснила: «В начале этого года Департаменту государственных инфосистем сообщили, что используемая в качестве карты клиента на Olerex ИД-карта, которая отвечает старой сертификации, при слишком активном использовании может быть подвергнута риску нападения, а потому карты закрыли».

Катастрофы не произошло, поскольку, как только проблема была выявлена, этому было найдено и техническое решение: «Оно предполагало переработку метода использования. Столкнувшиеся с этим предприятия были проинформированы, и большинство из них внести необходимые изменения в свои системы».

Улдрих объяснила, что данная неприятность выявилась, прежде всего, у предприятий, где ИД-карта в качестве карты клиенты используется слишком часто (больше, чем несколько десятков раз в месяц) и добавила: «Обстоятельство, что ИД-карта в результате предполагаемого нападения может быть закрыта входит в перечень мер безопасности».

С 1 ноября 2017 году начнут выдавать новые ИД-карты, логика действия которых значительно усовершенствована. ИД-карты, которые начнут обновлять также с 1 ноября 2017 года будут исправлены. «Это означает, что она будет защищена от нападения при использовании ее в качестве карты клиента и подобных неудобств больше не должно возникать», - заверила нас Улдрих.

И совет на тот случай, если ваша карта внезапно оказалась заблокирована: «С заблокированной картой нужно обратиться в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, где ее снова откроют и, скажем так, приведут в рабочее состояние. Эта услуга бесплатная».