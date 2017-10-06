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Автобус Volkswagen припарковался на кухне

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ФОТО: Фото производителя

Знатоки истории автомобилестроения наверняка помнят, как выглядит мини-автобус Volkswagen? Портал Kodu со ссылкой на mikeshouts.com рассказывает об увлекательном приключении старого автобуса.

Продукция крупнейшего немецкого автомобильного концерна Volkswagen вышла из гаражей и переместилась на кухни. Для этого концерн объединил свои усилия с известной словенской фирмой-производителем высококлассной бытовой техники Gorenje.

Фото: mikeshouts.com

Результатом этого содружества стал симпатичный холодильник нового поколения, но в ретро-стиле. Дверца холодильника повторяет очертания капота старого автобуса. Есть на нем и знаменитая эмблема VW. Пока холодильники выпускают в двух цветовых вариантах - вишневом и бирюзовом.

Ниже находится видео!

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