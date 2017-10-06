Автобус Volkswagen припарковался на кухне

Продукция крупнейшего немецкого автомобильного концерна Volkswagen вышла из гаражей и переместилась на кухни. Для этого концерн объединил свои усилия с известной словенской фирмой-производителем высококлассной бытовой техники Gorenje.

Фото: mikeshouts.com

Результатом этого содружества стал симпатичный холодильник нового поколения, но в ретро-стиле. Дверца холодильника повторяет очертания капота старого автобуса. Есть на нем и знаменитая эмблема VW. Пока холодильники выпускают в двух цветовых вариантах - вишневом и бирюзовом.

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