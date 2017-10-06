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Роберт Левандовский установил рекорд Европы и стал лучшим бомбардиром Польши

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ФОТО: Foto Olimpik/Foto Olimpik/Sipa USA

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовский отметился хет-триком в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Армении (6:1) и побил сразу два рекорда.

29-летний поляк довел число голов за национальную команду до 50, став лучшим бомбардиром в ее истории, пишет Newsru.com.

Кроме того, он установил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире европейской квалификации чемпионата мира на отметке в 15 мячей.

Опередить Левандовского в споре снайперов еще может Криштиану Роналду, на счету которого 14 голов.

Сборная Польши с 22 очками единолично возглавляет турнирную таблицу группы E и имеет все шансы напрямую пробиться в финальный турнир чемпионата мира.

На второе место и стыковые матчи претендуют Дания (19) и Черногория (16). Заключительные матчи квалификации пройдут 8 октября.

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