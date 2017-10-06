Тармо Таммисте - мэр Нарвы с 2002 года: «Тут сорок лет можно проработать»

- Ваш огромный стаж на посту мэра Нарвы можно расценивать и как плюс, и как минус. Какие у вас у самого мысли насчет столь продолжительного пребывания в этой должности? Не устали от нее?

- От этой работы человек устает не столько физически, сколько психически, потому что очень много общения, много разных вопросов, требующих решения очень быстро, и есть, скажем так, неприятные вопросы. То есть работа разнообразная. И это одна из тех работ, которые никогда не становятся рутинными - ни один день не похож на другой. Так что скуки нет.

- А усталость?

- Надо просто распределять свое время, чтобы оставалась возможность расслабиться, отдохнуть, а я не такой человек, который будет работать без отпуска. Однажды меня знакомили с одним высокопоставленным чиновником и представили его как человека, который никогда не отдыхает, работает без отпуска и по выходным. По-моему, это его личный выбор, и тут одно из двух - либо ему больше делать нечего, либо он просто не умеет использовать аппарат, который ему подчинен. Наша управа - это аппарат из полутора сотен чиновников, которые работают по узким направлениям, и я не считаю, что мэр города должен заниматься каждой темой отдельно.

Мои коллеги - вице-мэры - это первое звено, с которым я общаюсь, а потом уже - руководители департаментов и так далее, если нужно. Но я не буду вникать в каждый вопрос, в каждую проблему, потому что я не специалист, и я не буду давать советы в сфере, в которой я некомпетентен. Ни один человек не может быть компетентным абсолютно во всем.

- Накануне нашего интервью проходила конференция о безопасности в Нарве, на которую вы были предварительно заявлены, однако пришел ваш заместитель. Это признак вашей некомпетентности в данном вопросе?

- Я не участвовал только по той причине, что у меня давно была договоренность об одной встрече, а дата для этой конференции была назначена позже. То есть просто произошла накладка, и это не означает, что я не хотел идти на конференцию.

Буквально на позапрошлой неделе мы в горуправе встречались с полицией, приходили и городские активисты, с которыми мы говорили на эту тему. Так что я всегда за столом, когда поднимаются вопросы о безопасности городской среды. Да, я не специалист в этом вопросе, но хочу быть в курсе, и при решении таких вопросов нужно работать совместно.

- Минувшим летом могло показаться, что вы колебались, заявлять ли снова свою кандидатуру в мэры Нарвы от Центристской партии.

- Это внутрипартийный вопрос, который решается на уровне правления округа, и мне в самом начале было предложено выйти первым номером. Но не секрет, что потом первый номер поменялся: господин Стальнухин какое-то время не принимал решения - участвовать ему или не участвовать в выборах, это он колебался, а потом принял решение, что будет, но его желание - быть первым номером в списке. Хорошо, первым так первым. Однако Стальнухин не заявил, что он хочет быть мэром города, поэтому так и получилось, что кандидатом оказался я.