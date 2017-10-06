Тармо Таммисте - мэр Нарвы с 2002 года: «Тут сорок лет можно проработать»

Центрист Тармо Таммисте, который имеет огромный стаж как мэр Нарвы, сегодня снова заявлен кандидатом от Центристской партии на этот пост. Учитывая, насколько сильна позиция названной политической силы в приграничном городе, велика вероятность, что господину Таммисте съезжать из кабинета не придется. Корреспондент Rus.Postimees поинтересовался у мэра Нарвы, не засиделся ли он в одном кресле и что может сказать насчет продолжения своей деятельности.
- Ваш огромный стаж на посту мэра Нарвы можно расценивать и как плюс, и как минус. Какие у вас у самого мысли насчет столь продолжительного пребывания в этой должности? Не устали от нее?
- От этой работы человек устает не столько физически, сколько психически, потому что очень много общения, много разных вопросов, требующих решения очень быстро, и есть, скажем так, неприятные вопросы. То есть работа разнообразная. И это одна из тех работ, которые никогда не становятся рутинными - ни один день не похож на другой. Так что скуки нет.
- А усталость?
- Надо просто распределять свое время, чтобы оставалась возможность расслабиться, отдохнуть, а я не такой человек, который будет работать без отпуска. Однажды меня знакомили с одним высокопоставленным чиновником и представили его как человека, который никогда не отдыхает, работает без отпуска и по выходным. По-моему, это его личный выбор, и тут одно из двух - либо ему больше делать нечего, либо он просто не умеет использовать аппарат, который ему подчинен. Наша управа - это аппарат из полутора сотен чиновников, которые работают по узким направлениям, и я не считаю, что мэр города должен заниматься каждой темой отдельно.
Мои коллеги - вице-мэры - это первое звено, с которым я общаюсь, а потом уже - руководители департаментов и так далее, если нужно. Но я не буду вникать в каждый вопрос, в каждую проблему, потому что я не специалист, и я не буду давать советы в сфере, в которой я некомпетентен. Ни один человек не может быть компетентным абсолютно во всем.
- Накануне нашего интервью проходила конференция о безопасности в Нарве, на которую вы были предварительно заявлены, однако пришел ваш заместитель. Это признак вашей некомпетентности в данном вопросе?
- Я не участвовал только по той причине, что у меня давно была договоренность об одной встрече, а дата для этой конференции была назначена позже. То есть просто произошла накладка, и это не означает, что я не хотел идти на конференцию.
Буквально на позапрошлой неделе мы в горуправе встречались с полицией, приходили и городские активисты, с которыми мы говорили на эту тему. Так что я всегда за столом, когда поднимаются вопросы о безопасности городской среды. Да, я не специалист в этом вопросе, но хочу быть в курсе, и при решении таких вопросов нужно работать совместно.
- Минувшим летом могло показаться, что вы колебались, заявлять ли снова свою кандидатуру в мэры Нарвы от Центристской партии.
- Это внутрипартийный вопрос, который решается на уровне правления округа, и мне в самом начале было предложено выйти первым номером. Но не секрет, что потом первый номер поменялся: господин Стальнухин какое-то время не принимал решения - участвовать ему или не участвовать в выборах, это он колебался, а потом принял решение, что будет, но его желание - быть первым номером в списке. Хорошо, первым так первым. Однако Стальнухин не заявил, что он хочет быть мэром города, поэтому так и получилось, что кандидатом оказался я.
Я здесь уже пятнадцать лет, но из них два года был председателем городского собрания. Хочу привести такой пример: я лет десять назад спросил у своего коллеги в Финляндии, сколько времени он находится на посту мэра, и он ответил - двадцать пять! Тогда я спросил: а бывает ли, что дольше? И получил ответ: один вон пошел на пенсию, а мэром города он был сорок лет. В том и дело, что тут сорок лет можно проработать, и все сорок лет будет много того, чем заниматься.
Про меня говорят, что вот, мол, задержался. Каждый имеет право на свое мнение, но я думаю, что у меня такое место, которое дает неисчерпаемые возможности проявить себя.
- То есть вы хотите сказать, что важно не то, сколько лет ты работаешь, а что ты делаешь конкретно сегодня?
- Абсолютно верно. Нужно идти в ногу со временем. Я очень рад, например, когда к нам в управу приходят молодые кадры - до тридцати лет. Да, я старше их, но мне нравится работать с ними, потому что у них свежий взгляд. И возьму на себя смелость сказать, что с молодыми работниками управы мы нашли общий язык и вместе работаем хорошо. У нас нет конфликта поколений, и нет такого, что они мне как дети. Мы - коллеги.
- Что было для вас самым трудным испытанием на посту мэра за последние четыре года?
- Одна из сложных ситуаций была поздней осенью 2015 года, когда в Нарве менялась власть, до этого в городе такого давно не было. В 2013 году после выборов мы выбрали мэра (тогда мэром стал приезжий Эдуард Эаст, а Тармо Таммисте приблизительно на два года возглавил городское собрание - прим. И.С.), он начал работать, и никто не думал, что возникнет ситуация, при которой мэра надо будет менять. Но ситуация возникла нервная и сложная: развалиться в управе могло все, и горсобрание могло развалиться на мелкие части, из которых потом сложно было бы собрать работающий орнамент; нужно было очень быстро найти выход, и это было одной из сложнейших задач.
Потом я вернулся сюда, в кабинет мэра, и оказалось, что есть вопросы, о которых говорили как о решенных, но они в действительности не были решены, и пришлось реагировать очень быстро. Возьмем тот же самый наш «Буссивеод» (речь о муниципальном автобусном предприятии Narva Bussiveod AS, которое в 2016 году обанкротилось - И.С.): я пришел, и тут такой «подарочек» - буквально за две недели над решить задачу, а то начнется суд, а судиться никто не хотел. И другие вещи потом выплывали, про которые все слышали от мэра, что они якобы уже сделаны.
- Решая кадровый вопрос с мэром Эдуардом Эастом, вам и вашим коллегам-центристам в горсобрании пришлось пойти против правил партии.
- Да, так получилось: в уставе написано, что однопартийцы не имеют права делать заявлений, выступать против мэра-центриста. Но примеры уже были в начале 2000-х, когда свои против своих же… В Нарве своя специфика.
- Отделение списка Эдгара Сависаара - это действие из той же оперы? Или это совсем особый случай, поскольку речь идет не о ком-то, а о Сависааре?
- Я думаю, что это что-то особое, аналогий не имеющее. Господин Сависаар решил, что будет бороться до какого-то конца - и создал избирательный союз. Человек много лет в эстонской политике, всегда на выборах набирал огромное количество голосов, и понятно, что на этих выборах он тоже получит какое-то количество голосов... И этим просто пользуются люди, увидевшие для себя возможность попасть в горсобрания в Таллинне и других городах. Они вывесили лозунг «Мы - список Сависаара», но сам Сависаар ведь никогда в Нарву не придет. Я считаю, что это самообман. И самообман - думать, что нарвитяне будут голосовать только потому, что где-то написано «Сависаар». Я когда хожу на встречи, то сам не поднимаю эту тему, но люди старших поколений говорят, что он поступил неправильно, его время прошло, и надо было красиво уйти.
- То есть вы уверены, что в случае кандидатов из списков Сависаара дело не в личной преданности лидеру партии, а именно в следовании политической конъюнктуре?
- Абсолютно! Я уверен, что решили просто воспользоваться возможностью въехать на коне «Сависаар» в составы собраний.
- Постоянно звучат рассуждения о вас как о человек из Тарту, о вашей сомнительной принадлежности к Нарве. После выборов 2013 года вам однажды сделали замечание, что и после десяти лет службы мэром вы по-прежнему занимаете муниципальную квартиру. Еще за четыре года что-то поменялось? Вы нашли средства и возможность купить квартиру в Нарве?
- Это мое личное дело - покупать где-то квартиру или не покупать. Потом, у нас в Нарве нет такого, чтобы не хватало муниципальных квартир для специалистов, квартиры есть. Повторю: это мое личное дело, и я не считаю, что по этому признаку я в меньшей степени нарвитянин.
Это вообще вопрос - кто такой нарвитянин? У нашего города сложная история. В 1944 году одна его история закончилась, потому что город был, к сожалению, разрушен, и прежние жители вернуться сюда не смогли, но приехали люди из разных уголков Советского Союза. Они построили новый город, построили электростанции и остались тут жить. Если посмотреть, то половина нынешних жителей родились не в Эстонии, не в Нарве, и что - они не нарвитяне из-за этого? Да, они такие же нарвитяне. Я сам восемнадцатый год уже тут, мне 55 лет, и значит, треть жизни я живу и работаю в этом городе. Считаю, я имею право сказать, что знаю Нарву и ее жителей.
- Тогда насколько волнует вас то, сколько избирателей Нарвы отдают за вас свои голоса? В том же 2013 году было 316 - не самый плохой, но и далеко не лучший результат.
- Это для меня важно. Для меня также важно, что как мэр я все-таки получил мандат и вошел в горсобрание. Да, кто-то набрал и две тысячи голосов. Также понятно, что кандидат, который провел в Нарве всю жизнь, ходил здесь в школу и так далее, имеет лучшую стартовую позицию. Это нормально, я тоже пользовался бы этим.
Если кто-то думает, что получить триста голосов легко, то это совсем не так. И потом, никто не может сказать, что я ходил и обещал людям что-то, чего потом не сделал. Я не занимаюсь популизмом и не обещаю, что, проголосовав за меня, люди получат манну небесную. Да, я встречаюсь с людьми, но говорю о возможных вещах. И о вещах, решаемых именно на местном, а не на государственном уровне.
- В Нарве самая длинная избирательная программа именно у Центристской партии. И если это не ошибочно в ней написано, то программа была составлена аж в марте этого года. Чем длиннее текст, тем сложнее вычленить наиболее важное. А что, по-вашему, наиболее важно донести до нарвитян, насчет преимуществ и обещаний центристов?
- Над этой программой работали действительно очень долго. Я считаю, что каждого горожанина интересует то, что для него изменится и появится ли в городе что-то новое, чем можно пользоваться, что сделает жизнь лучше и интереснее. Можно говорить, что мы будем проводить больше международных конференций - и это неплохо, но это далеко от простого человека.
Для нас самое важное - продолжать пользоваться теми возможностями, которые дает Евросоюз. Неправильно говорить, что после 2021 года европейских денег не будет - деньги будут, просто они больше не будут для нас такими «дешевыми». У нас в Нарве подготовлены хорошие проекты, направленные на улучшение городской среды. Вот, например, нарвская ратуша, о которой уже много лет говорилось, что она будет сделана…
- Ратуша - дом для властей.
- Она не будет для властей. Когда мы представляли этот проект, то требованием было, что ратуша должна быть открыта для всех. Да, два верхних этажа отводятся под городское собрание, но цокольный и первый этажи будут отведены под общественные нужды: инфопункт, что-то для рукодельцев, и, я надеюсь, что кто-то из предпринимателей захочет открыть в подвале ратуши хороший ресторан.
- Снова создается впечатление, что Нарва - для туристов.
- Нарва для туристов тоже, а ресторан будет для всех.
Далее, велосипедные дорожки. Согласен, их тоже обещают очень давно, но я могу сказать, что дорожки до границы Нарвы точно будут сделаны, а что дальше - посмотрим: соединяются Нарва-Йыэсуу и Вайвараская волость, и как там пройдут выборы, кто придет к власти - от этого будет зависеть довольно много.
Новая госгимназия - да, она будет построена на 900 учащихся. Мы также уже договорились, что государство будет участвовать и в строительстве спортзала при этом учебном комплексе. Дело в том, что сейчас идут два отдельных проекта: реконструкцию здания Нарвской Кесклиннаской гимназии проводит город, а строительство новой гимназии по соседству ведет государство, но хочется, чтобы они выглядели как один хороший ансамбль. Там же появится и спортивный зал.
- Вы окончательно решили, что в Нарве будет одна общая госгимназия, и не будет отдельной для эстонских учеников?
- Со стороны министерства было сказано, что они не видят перспективы строить отдельную маленькую гимназию на сто человек. Раз государство это взяло на себя, то оно имеет право решать, но хотелось бы, чтобы оно само и объявляло о своих решениях.
- Вопрос о сохранении гимназического звена в Нарвском языковом лицее еще стоит на повестке?
- Мое мнение таково, что когда проводятся реформы, недопустимы какие-то исключения. Если решено, что в Нарве будет одна гимназия, значит она будет одна, а все остальные станут основными школами - вот и все. Это уже решенный вопрос.
- Известно, что с другим заявленным выдвиженцем на пост мэра Нарвы - с Катри Райк из избирательного союза «Наша Нарва» у вас добрые человеческие отношения. Что вы думаете о политическом партнерстве с ней после выборов? Сможет ли Райк действительно стать первой женщиной-мэром Нарвы?
- Я не стал бы фантазировать на эту тему. Надо, чтобы выборы прошли и стало видно, у какой силы сколько мест в горсобрании. И тогда такие вопросы будут решаться на уровне правления партии или избирательного союза. Нравится нам это или не нравится, но в политике свои правила игры, и так не только в Эстонии. Да, есть страны, где мэров выбирают местные жители, но у нас другая система.