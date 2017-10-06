Узнайте, какие подержанные автомобили наиболее популярны среди жителей Эстонии

Самыми популярными новыми легковыми автомобилями были Škoda (289 новых зарегистрированных автомобилей), Toyota (277) и Volkswagen (180), сообщается в статистике департамента шоссейных дорог.

Самыми популярными среди подержанных легковых автомобилей были Volkswagen (482 впервые зарегистрированных автомобилей), Škoda (375) и Toyota (364).

Наряду с легковыми автомобилями в сентябре впервые поставили на учет 506 грузовиков, 5 автобусов, 475 прицепов, 32 мотоцикла, 38 мопедов, три квадроцикла, 52 трактора, 23 тракторных прицепа, 14 самоходных машин, 34 маломерных судна и 3 гидроцикла.

Всего по сравнению с августом в сентябре было зарегистрировано на 205 новых и подержанных автомобилей меньше — в общей сложности 4092 автомобиля, в том числе 1975 новых и 2117 подержанных.