Водитель автобуса, выживший в ДТП под Владимиром, рассказал о причинах смертельной аварии

В региональном УМВД ранее сообщили, что причиной аварии стала поломка автобуса Mercedes, из-за чего он заглох на железнодорожных путях. В МИД Казахстана, в свою очередь, заявили, что в автобусе, перевозившем из республики в Москву 55 граждан Узбекистана, находились два водителя-казахстанца, один из них погиб.

«Аккумулятор слабый был, хотели завести - не завелся, потом хотели подтолкнуть», - сказал Сарман Нургали, отвечая на вопрос о причинах случившегося. «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз», - отметил водитель. По словам Нургали, его погибший сменщик, находившийся за рулем во время аварии, был опытным водителем.

В МИД Казахстана заявили, что у автомобильного номера автобуса был код 13, что соответствует Южно-Казахстанской области республики. Сарман Нургали подтвердил, что автобус зарегистрирован в Южном Казахстане и принадлежит индивидуальному предпринимателю Назановой.

Между тем источник «Интерфакса» заявил, что автобус, следовавший, по уточненным сведениям, из подмосковного Егорьевска в Казахстан, изменил маршрут, чтобы объехать пост дорожно-патрульной службы. «По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда», - пояснил собеседник агентства.

ДТП произошло в 03:29 в районе станции Покров Петушинского района Владимирской области: в автобус врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным пресс-службы РЖД, машинист поезда пытался остановить состав, однако ему не удалось этого сделать.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту столкновения автобуса с поездом по по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

На месте происшествия находится начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин. Продолжает работать следственно-оперативная группа, эксперты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. Ведется следствие.

МЧС после ДТП запустило горячую линию, передает РИА «Новости». Работают телефоны горячей линии: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)- 40-61-32, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

В Доме культуры города Покров развернут пункт временного размещения участников ДТП. В настоящее время там находятся 37 пассажиров автобуса, детей среди них нет. Психологическую помощь пострадавшим оказывает психолог ГУ МЧС России по Владимирской области.