Ээрик-Нийлес Кросс: почему эстонцы могут быть независимыми, а каталонцы – нет?

«Я хочу сегодня заверить всех в том, что лучший способ защитить вписанные в преамбулу эстонской конституции национальные интересы и цели – оставаться верным своим ценностям и во внутренней, и во внешней политике», – сказал глава МИДа Свен Миксер этой весной в своем ежегодном обращении перед парламентом.

И далее: «Мы должны понять, чему именно остаемся верными и от чего не готовы отступить даже тогда, когда мир вокруг нас пугающе изменится».

Только что прошедший в Каталонии, автономном сообществе Испании, референдум по вопросу о независимости дал нам печальную почву для размышлений о том, готовы ли мы оставаться верными своей системе ценностей.

Официальная позиция Эстонии в отношении попытки референдума в Каталонии жестко поддерживает официальную позицию Испании.

Молодые каталонцы протестуют против того, что власти Испании решили подавить референдум силовыми методами. / Scanpix

«Эстония поддерживает суверенность и территориальную целостность Испаеии. Важно, чтобы все внутригосударственные вопросы решались согласно с испанскими законами». Точка.

Эта позиция понятна с точки зрения госбезопасности, по крайней мере – на первый взгляд. Эстония вместе с другими странами Балтии и единомышленниками по НАТО сотворили чудо – и на нашей территории появились союзнические батальоны.

Испания была одной из тех стран, которые не разделяют наш взгляд на опасности современного мира и у которых, будем честны, есть поводы тревожиться и помимо России. И все-таки испанцы послали в Латвию бронетанковую роту и шесть танков. Это большое дело, и не нам, зажатым между Россией и Балтийским морем, выказывать неблагодарность.

В интересах Эстонии – поддерживать единство НАТО и ЕС.

Право на самоопределение народа действует и сегодня

Но что делать, если во имя общности в сфере госбезопасности приходится закрывать глаза на разрушение пространства ценностей? Ведь весь смысл ЕС и НАТО – это защита жизненного пространства, которое защищает свободы, прав человека и гуманных ценностей.

Эстония всегда утверждала: в наших интересах, чтобы международное право действовало для всех и универсально. До восстановления независимости одной из наших основных мантр было дейстие права на самоопределение и наше право его использовать.

Право на самоопределение народа действует и сегодня. Это подтверждает как устав ООН, так и международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 168 странами. Первая статья этого пакта гласит:

«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие». Эстонское государство существует по большому счету благодаря этому праву.

Генеральная ассамблея ООН. / Scanpix

В то же время мировой порядок сегодня опирается на систему государств, которую через устав ООН поддерживает принцип взаимной неприкосновенности границ и уважения к суверенитету стран. Поддерживать этот принцип – также в жизненных интересах Эстонии, а для близорукой дипломатии он значит больше, чем право на самоопределение.