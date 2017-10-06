Ээрик-Нийлес Кросс: почему эстонцы могут быть независимыми, а каталонцы – нет?

Притворство, будто каталонцам нельзя хотеть независимости, потому что в испанской конституции ничего такого не написано, очень далеко от той политики ценностей, которая делает Европу Европой – и которая должна бы делать Эстонию Эстонией, пишет парламентарий Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).
«Я хочу сегодня заверить всех в том, что лучший способ защитить вписанные в преамбулу эстонской конституции национальные интересы и цели – оставаться верным своим ценностям и во внутренней, и во внешней политике», – сказал глава МИДа Свен Миксер этой весной в своем ежегодном обращении перед парламентом.
И далее: «Мы должны понять, чему именно остаемся верными и от чего не готовы отступить даже тогда, когда мир вокруг нас пугающе изменится».
Только что прошедший в Каталонии, автономном сообществе Испании, референдум по вопросу о независимости дал нам печальную почву для размышлений о том, готовы ли мы оставаться верными своей системе ценностей.
Официальная позиция Эстонии в отношении попытки референдума в Каталонии жестко поддерживает официальную позицию Испании.
Молодые каталонцы протестуют против того, что власти Испании решили подавить референдум силовыми методами. / Scanpix
«Эстония поддерживает суверенность и территориальную целостность Испаеии. Важно, чтобы все внутригосударственные вопросы решались согласно с испанскими законами». Точка.
Эта позиция понятна с точки зрения госбезопасности, по крайней мере – на первый взгляд. Эстония вместе с другими странами Балтии и единомышленниками по НАТО сотворили чудо – и на нашей территории появились союзнические батальоны.
Испания была одной из тех стран, которые не разделяют наш взгляд на опасности современного мира и у которых, будем честны, есть поводы тревожиться и помимо России. И все-таки испанцы послали в Латвию бронетанковую роту и шесть танков. Это большое дело, и не нам, зажатым между Россией и Балтийским морем, выказывать неблагодарность.
В интересах Эстонии – поддерживать единство НАТО и ЕС.
Право на самоопределение народа действует и сегодня
Но что делать, если во имя общности в сфере госбезопасности приходится закрывать глаза на разрушение пространства ценностей? Ведь весь смысл ЕС и НАТО – это защита жизненного пространства, которое защищает свободы, прав человека и гуманных ценностей.
Эстония всегда утверждала: в наших интересах, чтобы международное право действовало для всех и универсально. До восстановления независимости одной из наших основных мантр было дейстие права на самоопределение и наше право его использовать.
Право на самоопределение народа действует и сегодня. Это подтверждает как устав ООН, так и международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 168 странами. Первая статья этого пакта гласит:
«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие». Эстонское государство существует по большому счету благодаря этому праву.
Генеральная ассамблея ООН. / Scanpix
В то же время мировой порядок сегодня опирается на систему государств, которую через устав ООН поддерживает принцип взаимной неприкосновенности границ и уважения к суверенитету стран. Поддерживать этот принцип – также в жизненных интересах Эстонии, а для близорукой дипломатии он значит больше, чем право на самоопределение.
Страх перед параллелями – это близорукость и трусость
В отношении каталонского вопроса Эстония выбрала жесткое следование ринципу суверенности страны и невмешательства в ее внутренние дела.
Если говорить о самоопределении народа, мы притворяемся, что к каталонцам этот принцип не относится. Я слышал даже о том, что право на самоопределение якобы больше не действует. Можно ли говорить о нем применительно к желающему независимости романскому народу – это, конечно, спорный вопрос.
Однако и Исландская площадь, и дом Стенбока отбрасывают право на самоопределение по другим причинам. Решение Эстонии притвориться, будто у каталонцев нет никакого право даже хотеть независимости, принято из-за возможных параллелей.
Если солидарность с Испанией идет от цинизма и всячески нам выгодна, страх перед параллелями – это близорукость и трусость.
Посмотрим на эти так называемые параллели. Все они в той или иной мере связаны с Россией. Правда, россияне действительно носятся с референдумом в Каталонии, как ранее с референдумом в Шотландии, как с писаной торбой.
Возможные параллели, которых мы боимся, следующие: любое признание прав каталонцев могло бы дать россиянам возможность утверждать, что референдум в Крыму легитимен, оправдать, например, какой-нибудь референдум в Ида-Вирумаа, расколоть Европу и так далее, и так далее.
Избирательный бюллетень псевдореферендума в Крыму, состоявшегося весной 2014 года. / Scanpix
Конечно, Россия станет оправдывать свои преступления при помощи любых параллелей. Москва делает это уже много лет и будет делать впредь. Параллелизм, известный как whataboutism, – один из основных методов внещней политики Кремля.
Но с этим можно бороться, не отрицая право на самоопределение, а уважая его. Право на самоопределенеи действует по общепринятной практике для народов, у которых нет своей страны. У русских есть своя страна и оправдание каких бы то ни было территориальных амбиций русских людей за пределами России смехотворно.
Любой референдум может быть легитимным только в случае, если он проводится свободно. Референдум в Крыму прошел в условиях оккупации после незаконной смены власти при поддержке российского оружия.
Можно, однако, спорить о том, являются ли каталонцы или курды «народом». Утверждать, будто русские Ида-Вирумаа могут быть отдельным народом в свете международного права, абсолютно бесперспективно.
Если Эстония и подобные ей страны отвернутся от желания каталонцев из страха перед Россией, а точнее, из страха перед тем, что мы будто бы станем подыгрывать россиянам, на деле мы добьемся обратного результата.
Намерения и желания каталонцев и курдов никуда не денутся, пусть даже Европа не хочет о них и слышать. И если Москва изобразит дружелюбие и заведет говорить, как хорошо она понимает каталанцев и курдов, россияне на деле увеличат сферу своего влияния. Проявить озабоченность России позволяет не столько сам каталонский референдум, сколько то, что испанская полиция бьет каталонцев резиновыми дубинками по головам.
Испанский полицейский дерется с пожилой каталонкой в Барселоне. / Scanpix
Эстония могла бы просто промолчать
Принцип суверенности государства и неприкосновенности его границ и принцип права на самоопределение народа по сути противоречат друг другу. Мир и равновесие на планете сохранятся, только если эти два принципа придут к компромиссу.
Право на самоопределение никогда не реализуется при строгом соблюдении законов страны. Реализовать его можно либо силой, то есть в ходе освободительной войны, либо путем переговоров с центральной властью.
Каждый случай самоопределения уникален. Каждый народ может образовать собственное государство всего один раз. Ни один такой случай не может служить для того, чтобы оправдать или отвергнуть какой-либо другой.
Сражение эстонской Освободительной войны. / Internet
Конечно, сторонники независимости Каталонии нарушили испанские законы, конечно, они совершили тактические ошибки. Но главный вопрос прост. Являются ли каталонцы по международному праву «народом», на который распространяется право на самоопределение? Ответить на этот вопрос могут в первую очередь сами каталонцы, нравится это нам, Мадриду и Брюсселю или нет.
При этом Эстония, естественно, ни на миг не может ставить под сомнение территориальную целостность Испании. Но означает ли это, что мы не можем призвать Испанию воздержаться от насилия?
Леннарт Мери как-то сказал: «Сохранение и развитие малых народов - ключевой вопрос будущего Европы. Европа нуждается в малых народах так же, как мы нуждаемся в Европе. Потому что сила Европы не в ее размере - она в ее многообразии».
Карта Европы на евро. / Scanpix
Мне кажется, Эстонии следовало бы промолчать на тему референдума в Каталонии. Может быть, даже после того, как испанская власть применила насилие к голосовавшим, - если на кону у нас наши интересы в сфере госбезопасности.
Оценка каталонских событий на основе ценностеей была бы неудобной, могла бы привнести в отношения с Испанией напряженность, даже пставить под удар участие Испании в упреждающих миссиях в странах Балтии. Может быть, всё еще хуже - мы ведь не знаем, на что готов Мадрид ради сохранения куска своей земли.
Однако не в интересах Эстонии позиция, сходу отвергающая права народа без своей страны, говорящего на древнем языке. В наших интересах - такое развитие каждого народа и каждой культуры, какое представляется уместными самим этим народам.
Конечно, мы хотим, чтобы наши союзники и дальше были едиными, но в долгосрочной перспективе единство возможно только при условии общности ценностей. Для нас важно, чтобы среди них было и право народов на самоопределение.
Притворство, будто каталонцам нельзя хотеть независимости, потому что в испанской конституции ничего такого не написано, очень далеко от той политики ценностей, которая делает Европу Европой – и которая должна бы делать Эстонию Эстонией.