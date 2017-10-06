Нарва - не безопасный город, и вот почему

В Нарве вообще не очень много пешеходов на городских улицах, как отметил городской архитектор Нарвы Иван Сергеев, прежде немало поработавший в мегаполисах.

«Мы все перемещаемся почему-то на машинах, несмотря на то, что Нарва совершенно маленький город в радиусе два с половиной километра. У нас куча машин, и пешеход остается самым незащищенным участником движения. Если бы было на наших улицах больше людей, то автоматически стало бы безопаснее», - уверен Сергеев. Хотя, как отмечает газета, лично он в Нарве чаще перемещается как раз пешком.

Благоприятное воздействие оказывают, по убеждению архитектора, променады и велосипедно-пешеходные дорожки - они выводят на улицу все больше и больше горожан.

Еще один фактор, не дающий согражданам ощущения безопасности, по словам Ивана Сергеева, это высокие здания: «Есть такое неписаное правило, что улица воспринимается максимум до четвертого-пятого этажа, а живущие выше автоматически теряют свою принадлежность к этой улице». Это важно с точки зрения участия в городской жизни вообще и также конкретно в плане безопасности: жители нижних этажей скорее вмешаются в происходящее на улице, нежели соседи откуда-то сверху.

«Многое складывается из этих тонких моментов, - продолжает Сергеев. - И дело не в том, что мы делаем что-то неправильно, а в банальном советском планировании городского пространства: то планирование исходило немножко из других критериев, и теперь мы должны каким-то образом справляться с тем, что у нас есть. Это работа местного самоуправления и простых граждан - преобразовывать городскую среду».

Горожане, по словам нарвского архитектора, должны, наконец, почувствовать город своим: «Это невозможно сделать искусственно, это такая культура».

«Любимый город - безопасный город», - лаконично заявил Сергеев.

Также выступивший на нарвской конференции глава МВД Андрес Анвельт подтвердил, что безопасность не может зависеть лишь от государства и местного самоуправления: «Всегда есть третий партнер - гражданское общество, граждане сами».

Конкретно в Нарве, как кажется министру, здешние жители немножко позже, чем в других самоуправлениях, начинают инвестировать собственные ресурсы в безопасность. «Может, сама информация о разных проектах сюда медленнее доходит», - предположил Анвельт, отметив, что государство со своей стороны ждет от нарвитян партнерства.

В данной связи говорить можно и о соседском дозоре, и о помощниках полицейских, и о добровольных спасателях. «В Эстонии у нас 2000 добровольных спасателей, но в Нарве их очень мало, если вообще есть», - явно недоволен министр.

В контексте отдельно пожарной опасности Анвельт отметил, что в Нарве много случаев возгораний от сигарет, и он считает, что в некоторой степени виновата контрабанда: «В Евросоюзе можно продавать только те сигареты, которые тушатся сами, а в Нарве, к сожалению, они не тушатся».

«Плохо, но будет лучше», - заявил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, характеризуя сегодняшнюю ситуацию с законопослушностью в приграничном городе; правда, сразу оговорился, что это он так пошутил, но не уточнил, в чем именно тут неправда.

По словам Андреева, показатели преступности в нарвском регионе в основном снижаются, но одна серьезная проблема остается и усиленная работа над ней продолжается - семейное насилие: «Это действительно большая проблема, и проблема не только в Нарве, а во всей Эстонии».

«На сегодняшний день у нас (в Нарвском отделении - прим. ред.) более двухсот семей относятся к группе риска, и с ними мы постоянно занимаемся, встречаемся с социальными работниками, обсуждаем, что можем сделать лучше», - сказал Андреев.

Говоря о вопросах безопасности на улицах Нарвы, руководитель полиции высоко оценил пользу от установленных в 2014 году уличных видеокамер, хотя следить за ними в режиме реального времени по-прежнему некому - только записи используются при необходимости.

«К сожалению, еще не все камеры к нашему серверу подключены, но надеемся, что финансирование найдется, - добавил Андреев. - А в дальнейшем будем ходатайствовать, чтобы нашлось штатное место для человека, который будет наблюдать за этими камерами».