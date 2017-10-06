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Власти Дании намерены запретить бурку и никаб

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Девушка в никабе. | ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

О поддержке инициативы запретить ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды сообщил лидер Либерального альянса, входящего в правящую в Копенгагене коалицию, пишет DW.com.

Правящая в Дании либерально-консервативная коалиция намерена запретить ношение в общественных местах закрывающих лицо головных уборов. В парламенте теперь есть большинство, выступающее за введение подобного запрета, сообщил в пятницу, 6 октября, на своих страницах в соцсетях лидер Либерального альянса Андерс Самуэльсен, добавив, что его партия поддержит эту инициативу.

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