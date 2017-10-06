Вопиющий случай в Латвии: пассажир такси избил юношу-инвалида

Даниэль ходил в детский сад за братом. Так как ноги парня слушаются его не очень хорошо, ему легче передвигаться на велосипеде. Мальчики вышли из детсада и на перекрестке улиц Кунгу и Бариню переходили улицу по пешеходному переходу, сообщает портал Rus.TVNET.

«Сначала у перехода подождали, как обычно. Машины остановились, чтобы нас пропустить, мы начали пересекать улицу. Вдруг вижу: подъезжает такси, мужчина из открытого окна начал на нас кричать», - рассказал Даниэль. Братья ничего не поняли, кроме того, что им нужно двигаться быстрее. К сожалению, быстрее не получалось.

Когда мальчики уже были на улице Кунгу, у улицы Малкас их догнало уже знакомое такси. Машина внезапно выехала на тротуар, заблокировав детям дорогу. Из автомобиля выскочил злой мужчина и напал на мальчиков.

«Он опять кричал, что мы его задержали, выбросил мой велосипед в кусты, а меня ударил по лицу», - рассказал подросток. Его удивило то, что никто из пешеходов не вмешался, как и водитель такси. После нападения агрессивный мужчина снова сел в машину и уехал.

В результате, у Даниэля оказалась разбита губа, ему была оказана медицинская помощь. Своей вины в произошедшем он не видит, разве что они пересекали улицу слишком медленно. «Но было ли это причиной нападения? Или нужно бить каждую старушку, которая не может быстро перейти?» - удивляется мальчик.

Отец мальчика Владлен уже вечером в понедельник написал заявление в полицию. Он обратился и в газету «Kurzemes Vārds», чтобы рассказать о произошедшем и, по его словам, предупредить других лиепайчан.