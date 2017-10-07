Типы учителей: от Мамочки до Черной смерти

Черная смерть

Даже в самой маленькой школе есть та, приближаясь к которой, позерствующий в коридоре директор шустро разворачивается и дует в свой кабинет или, того хуже, вон из здания. Хотя Черная смерть – не ее настоящее имя, среди большинства учеников в ходу именно это «погоняло», а некоторые выпускники постарше вообще удивляются, когда узнают, что на самом деле эту «звезду» звали Марет или Аннели. Ее авторитет среди школьников непререкаем. Когда она входит в класс, повисает гнетущая тишина. Когда она идет по коридору, то сорванцы всех мастей убираются прочь с дороги. Свои мысли и требования она излагает четко и прямолинейно, ничего и знать не желая о «политкорректности» или «эмпатическом слушании». 50 оттенков серого для нее не существует – все либо подчеркнуто черное или, в крайнем случае, наполовину серое. Как правило, у нее куча хейтеров и лишь несколько ярых фанатов, готовых за один только не-слишком-строгий-взгляд вызубрить за вечер 48 страниц какого-нибудь текста. В самом заманчивом смысле этого слова мы имеем дело с очень эффективной учительницей, поскольку усвоенные именно на ее уроках истины вспоминаются бывшими учениками добрым словом и именно стол Черной смерти заваливают цветами и подарками на общешкольных встречах выпускников.

Как ее распознать? Да очень просто – как правило, она однотонна. Предпочитает быть в черном, однако Черную смерть можно встретить также в красном и зеленом, а в особо жестких случаях даже в ярко-желтом. Нейтральные оттенки и полутона – не ее стиль. Когда она говорит, то в каждом ее предложении есть не менее двух слов, запрещенных на уроках искусства общения: всегда, никогда, все, все, совершенно, однозначно и пр.

Что с ней как коллегой делать? Да что ты с ней поделаешь, если она полностью созрела и напрочь отказывается действовать как-то по-другому. На самом деле, это хорошо, что она есть, ибо на ее фоне каждая вторая коллега кажется милашкой – если не доброй мамой, то плюшевым медвежонком уж так точно. Если в коллективе есть Черная смерть, то ни на одного другого учителя больше не жалуются, и время от времени это позволяет выражаться рельефнее обычного без риска нарваться на скандал или созыв внеочередного родительского собрания. Итак, не путайтесь у Черной смерти под ногами и всеми правдами и неправдами попытайтесь удержать ее в школе.

Фанатик

Это маньяк, который всю свою жизнь посвятил преподаваемому предмету. Он может преподавать все что угодно, но проще всего его отыскать среди преподавателей точных и естественных наук. Чем человечнее предмет, требующий от учителя максимальной эмпатии, тем меньше вероятность повстречаться с Фанатиком.

К примеру, среди обществоведов и религиоведов днем с огнем не сыщешь ни одного фанатика своего предмета, в то время как среди химиков и математиков их просто ногой мешать. Рабочее время таких учителей уходит на отыскание среди десятков бездарей тех единственно достойных, из которых могли бы получиться очередные Фанатики. Той же цели служит жизнь Фанатика и за пределами школы. Личной жизни у него нет – есть работа в школе и работа дома. В идеальном мире Фанатика уроки в школе чередуются с его собственными уроками.