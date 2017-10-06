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Для собак из Кристийне и Кесклинна построили площадку для тренировок

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Первые посетители площадки. | ФОТО: Raepress.

Неподалеку от футбольного стадиона A le Coq Arena, на пустовавшей территории между столичными районами Кесклинн и Кристийне проложили асфальтированные дорожки, посадили деревья и кустарники, поставили скамейки и огородили две площадки.

Эти площадки, с полосой препятствия, кольцами, бревнами и прочими спортивными приспоблениями предназначены для выгула и тренировок собак. Почему две? А потому что одна будет служить для тренировок крупных животных, а вторая - для собак мелких пород, что совершенно логично.

Имеются и скамейки для отдыха владельцев. Жители близлежащих домов должны быть очень рады, так как гулять с собаками в этих кварталах практически негде. Да и дворы, будем надеяться, после открытия этого объекта станут чище.

Место получило название "Зеленая зона Лиллекюла". На автомобиле к новому месту можно подъехать по улицам Марта и Кауба, а пешком прийти через станцию Лиллекюла или по пешеходному туннелю с улиц Котка и Техника.

Это уже двадцатая площадка для выгула и тренировки собак в Таллинне.

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