Для собак из Кристийне и Кесклинна построили площадку для тренировок

Эти площадки, с полосой препятствия, кольцами, бревнами и прочими спортивными приспоблениями предназначены для выгула и тренировок собак. Почему две? А потому что одна будет служить для тренировок крупных животных, а вторая - для собак мелких пород, что совершенно логично.

Имеются и скамейки для отдыха владельцев. Жители близлежащих домов должны быть очень рады, так как гулять с собаками в этих кварталах практически негде. Да и дворы, будем надеяться, после открытия этого объекта станут чище.

Место получило название "Зеленая зона Лиллекюла". На автомобиле к новому месту можно подъехать по улицам Марта и Кауба, а пешком прийти через станцию Лиллекюла или по пешеходному туннелю с улиц Котка и Техника.

Это уже двадцатая площадка для выгула и тренировки собак в Таллинне.