Предприятие года в Эстонии продают за 50 млн евро

Председатель совета Magnetic MRO Йонас Бутаутис сказал в четверг в Вильнюсе, что Magnetic MRO наняла в качестве консультанта по продаже консалтинговую фирму Seabury и что интерес к покупке Magnetic MRO проявил ряд стратегических и финансовых инвесторов из Китая и ОАЭ.

Партнер Baltcap Кристьян Калда сказал BNS, что Baltcap как инвестиционная фирма в любом случае заинтересована в поиске нового стратегического инвестора, и подтвердил, что к фирме проявили интерес.

По мнению Бутаутиса, приблизительная рыночная стоимость фирмы в семь раз превышает общую сумму процентных затрат, налоговых затрат и прибыли до амортизации (EBITDA).

В прошлом году выручка Magnetic MRO AS составила 50,5 млн евро, бизнес-прибыль 2,6 млн евро, а износ активов в общей сложности около 1,1 млн евро, таким образом, EBITDA за прошлый год составляет около 3,7 млн евро. По словам Бутаутиса, на этот год фирма прогнозирует около 7 млн евро EBITDA, а на следующий — около 10 млн евро. С учетом этих сумм стоимость Magnetic MRO AS может составлять не менее 50 млн евро.

До 2010 года Magnetic MRO принадлежала скандинавской авиакомпании SAS, затем ее купил Baltcap Private Equity Fund. До 2014 года фирма называлась Air Maintenance Estonia. В 2014 году треть фирмы приобрели две зарегистрированные на Кипре фирмы Sasmex Investments Ltd и Tiaravia Services Ltd. 70 процентов фирмы принадлежит Baltcap, а 30 процентов четырем миноритарным акционерам.