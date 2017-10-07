Каарел Таранд: в зеркале Каталонии

Последние события в Каталонии, а незадолго до этого и в Курдистане, наконец-то поставили зеркало перед самой Эстонией, и отразившаяся в нем картина оказалась красноречивой, но довольно печальной. В отражении виден все увеличивающийся разрыв между считающимся глупым народом и умными, информированными, взвешенными государственными мужами. Пропасть уже настолько велика, что так и подмывает спросить, за что столь дальновидных вождей и правителей наказали таким непонятливым и тупорылым плебсом, пишет в «Учительской газете» публицист Каарел Таранд.
Великодержавные амбиции
В сознании правительственных чиновников и политиков все глубже укореняется представление об Эстонии как о всевластной стране – инициаторе перемен, опоре современного мирового порядка и, как ни как, председателя Совета ЕС с грандиозной электронной повесткой дня! Однако не секрет, что у карликов имеются ценности, а у великанов – интересы. У Эстонии, конечно же, интересы, потому что мы сидим за одним столом с подобными себе гигантами и общаемся с ними на равных. Чувство это могло резко усилиться на минувшей неделе, когда главы государств - членов Евросоюза решили покемарить на одной конференции в Таллинне, предварительно пропев принимающей стороне подобающие их статусу дифирамбы. Отношение к Каталонии и Испании однозначно подтверждает, что внешняя политика Эстонии исходит сугубо из интересов политтехнологов, знакомым лишь узкому кругу лиц. Она не зиждется на ценностях, ставших краеугольными камнями нашей собственной независимости. Честнее было бы все-таки признаться, что у нас нет даже интересов, реализуемых хотя бы по какому-либо плану. Есть лишь продиктованная страхом и неизвестностью неспособность принимать решения, нежелание покидать зону комфорта и бесстрашно отстаивать свои собственные ценности. Зато, конечно же, хватает храбрости игнорировать различные мнения местных аборигенов, потому как чего они вообще стоят по сравнению с шепотом, доносящимся от посольского работника какого-нибудь союзного государства.
Иногда великодержавные амбиции ставят внешнюю политику Эстонии в приличный шпагат. К примеру, Эстония страстно желает стать сменяемым членом Совета Безопасности ООН. Голосов западноевропейских стран и США для этого недостаточно – нужно еще заручиться поддержкой со стороны азиатских и африканских стран, во имя чего работа и ведется. Однако было бы наивно полагать, что какая-то из исламских стран, вне зависимости от отношений внутри их собственного мира, не припомнила бы Эстонии ее многолетнее, непонятное и упорное нежелание признавать Палестинскую автономию. Утверждение, будто признание Государства Палестина лишило бы нас защиты со стороны НАТО, безосновательно, поскольку без нее не остались ни Польша с Чехией, ни Словакия с Румынией. Разве Соединенные Штаты ввели экономическую блокаду Исландии или Швеции? И в мыслях не было!
Поборники независимости и имперцы
Тем не менее, какие-то политиканы, которых занимает вопрос независимости Каталонии, пустили слух, будто испанские истребители незамедлительно покинули бы аэродром в Ямари, если эстонские власти посмели бы только пикнуть по поводу Каталонии что-то не то. Кто распространил эту откровенную ложь? Совершенно определенно не местные фейсбучные хомячки или анонимные комментаторы, а причастные к теме компетентные лица. Но что оказалось хуже любой вынужденной лжи, так это наглядная демонстрация в понедельник утром того, как Министерство иностранных дел при желании способно обеспечить себе в передовице крупнейшего в Эстонии издания угодные ему мнения. К счастью, в целом эстонская журналистика не приклеилась к государственной липучке от мух, однако небольшой урон по репутации СМИ был все-таки нанесен. Теперь власти полностью уверились в том, что при ведении и освещении государственных дел стоит и впредь прилагать усилия для более тесной «интеграции» отдельных журналистов или даже целых редакций с ценностями политических кругов.
Свою небольшую ложку дегтя в процесс отчуждения властей от народа добавила и наша президентша. Озвученную ею мысль о том, что вина и ответственность в равной степени лежит на Мадриде и Барселоне, подмывает истолковать и сравнить, например, с темой насилия в семье. Согласно распространенному мнению адвокатов рукоприкладствующих мужей жертвы домашнего насилия сами ведь тоже виновны в «эскалации конфликта».
Не исключено, что гуру внешней политики Эстонии и сами не в состоянии четко сформулировать конечную цель своей деятельности, однако на основании их прежнего поведения напрашивается один единственный вывод: в противоречивом международном праве Эстония всегда предпочтет праву на самоопределение неприкосновенность нынешних границ, а возможному образованию новых государств – «право определения другими», то есть амбицию сидеть с великими державами за одним столом и решать, у кого, когда и на каких условиях есть или нет права на суверенитет, кто достаточно развит, а кто нет.
Что еще в эстонской политике осталось от базировавшейся на ценностях твердости предыдущего поколения, выяснится совсем уже скоро, когда в Рийгикогу начнется обсуждение инициированного 27 парламентариями заявления «По случаю референдума о независимости Иракского Курдистана». Это, по сути нежнейшими из возможных способов сформулированное заявление, заставит всех народных избранников сделать свой выбор, не забывая при этом, что у каждого решения будут последствия, которые окажут влияние на дальнейшие решения.
Было бы замечательно, если следящим за деятельностью парламентариев избирателям, как и 26 лет назад в случае с Верховным Советом, не пришлось бы снова делить народных избранников на два лагеря – поборников независимости и имперцев. Ну и совсем чудесно было бы, если Йону Балдвину Ханнибалссону никогда более не пришлось бы адресовать на имя мэрии Таллинна письмо с ходатайством о переименовании площади Исландии, что перед зданием МИД Эстонии, в Площадь Единства Испании с характерным для южной страны памятником быку и тореадору.