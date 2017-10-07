Каарел Таранд: в зеркале Каталонии

Великодержавные амбиции

В сознании правительственных чиновников и политиков все глубже укореняется представление об Эстонии как о всевластной стране – инициаторе перемен, опоре современного мирового порядка и, как ни как, председателя Совета ЕС с грандиозной электронной повесткой дня! Однако не секрет, что у карликов имеются ценности, а у великанов – интересы. У Эстонии, конечно же, интересы, потому что мы сидим за одним столом с подобными себе гигантами и общаемся с ними на равных. Чувство это могло резко усилиться на минувшей неделе, когда главы государств - членов Евросоюза решили покемарить на одной конференции в Таллинне, предварительно пропев принимающей стороне подобающие их статусу дифирамбы. Отношение к Каталонии и Испании однозначно подтверждает, что внешняя политика Эстонии исходит сугубо из интересов политтехнологов, знакомым лишь узкому кругу лиц. Она не зиждется на ценностях, ставших краеугольными камнями нашей собственной независимости. Честнее было бы все-таки признаться, что у нас нет даже интересов, реализуемых хотя бы по какому-либо плану. Есть лишь продиктованная страхом и неизвестностью неспособность принимать решения, нежелание покидать зону комфорта и бесстрашно отстаивать свои собственные ценности. Зато, конечно же, хватает храбрости игнорировать различные мнения местных аборигенов, потому как чего они вообще стоят по сравнению с шепотом, доносящимся от посольского работника какого-нибудь союзного государства.

Иногда великодержавные амбиции ставят внешнюю политику Эстонии в приличный шпагат. К примеру, Эстония страстно желает стать сменяемым членом Совета Безопасности ООН. Голосов западноевропейских стран и США для этого недостаточно – нужно еще заручиться поддержкой со стороны азиатских и африканских стран, во имя чего работа и ведется. Однако было бы наивно полагать, что какая-то из исламских стран, вне зависимости от отношений внутри их собственного мира, не припомнила бы Эстонии ее многолетнее, непонятное и упорное нежелание признавать Палестинскую автономию. Утверждение, будто признание Государства Палестина лишило бы нас защиты со стороны НАТО, безосновательно, поскольку без нее не остались ни Польша с Чехией, ни Словакия с Румынией. Разве Соединенные Штаты ввели экономическую блокаду Исландии или Швеции? И в мыслях не было!

Поборники независимости и имперцы

Тем не менее, какие-то политиканы, которых занимает вопрос независимости Каталонии, пустили слух, будто испанские истребители незамедлительно покинули бы аэродром в Ямари, если эстонские власти посмели бы только пикнуть по поводу Каталонии что-то не то. Кто распространил эту откровенную ложь? Совершенно определенно не местные фейсбучные хомячки или анонимные комментаторы, а причастные к теме компетентные лица. Но что оказалось хуже любой вынужденной лжи, так это наглядная демонстрация в понедельник утром того, как Министерство иностранных дел при желании способно обеспечить себе в передовице крупнейшего в Эстонии издания угодные ему мнения. К счастью, в целом эстонская журналистика не приклеилась к государственной липучке от мух, однако небольшой урон по репутации СМИ был все-таки нанесен. Теперь власти полностью уверились в том, что при ведении и освещении государственных дел стоит и впредь прилагать усилия для более тесной «интеграции» отдельных журналистов или даже целых редакций с ценностями политических кругов.