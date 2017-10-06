Шведские саперы обезвредили на Сааремаа более 20 взрывных устройств

В начале октября в Эстонию для получения практического опыта по идентификации и ликвидации взрывных материалов прибыли саперы из агентства гражданских чрезвычайных ситуаций Швеции (MSB). Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил BNS, что одна команда поначалу действовала на западе страны, а затем отправилась на Сааремаа, где ее уже ждали две команды шведских саперов.

«На этой неделе проблемы для саперов создавали неблагоприятные погодные условия, которые мешали работе, некоторые места было невозможно проверить», - отметил пресс-секретарь. Действовавшая в Ляэнемаа команда очистила территорию детского лагеря в волости Хуммули, где было обнаружено семь минометных мин времен Второй мировой войны.

Действующие на Сааремаа саперы за четыре дня нашли и ликвидировали шесть ручных гранат, 16 снарядов, одну минометную мину и одну реактивную гранату.

Саперы, работающие в основном в волостях Торгу и Сальме, на данный момент отреагировали на шесть вызовов.

По словам сапера из западно-эстонской группы Элиота Пылда, несмотря на погоду шведские коллеги довольны. «У них нет опыта работы со столь старыми, военных времен боеприпасами, каждая находка для них интересна, потому что они скорее имели дело с новыми, современными боеприпасами», - сказал Пылд.

Саперный центр сотрудничает с шведскими саперами таким образом с 2007 года. Эстонские саперы участвовали в проходивших под руководством MSB гуманитарных саперных миссиях в Конго, Мали и Южном Судане.