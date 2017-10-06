Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста заключил пожизненный контракт с клубом

Каталонский футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта со своим капитаном Андресом Иньестой. По новому соглашению 33-летний испанский полузащитник проведет в команде остаток свой карьеры.
Как сообщает пресс-служба клуба, Иньеста поставит подпись под новым соглашением 6 октября, после чего игрок и президент "Барсы" Хосеп Бартомеу проведут пресс-конференцию, пишет Newsru.com.
Предыдущий контракт Иньесты с "Барселоной" заканчивался летом 2018 года.
Андрес попал в систему "Барселоны" в сентябре 1996 года, когда ему было 12 лет. За основную команду "сине-гранатовых" он выступает с 2002 года, на его счету 639 матчей и 55 голов. С 2015 года он носит капитанскую повязку.
Иньеста вместе с Лионелем Месси являются рекордсменами "Барселоны" по числу выигранных в ее составе титулов - по 30. Сам Месси тоже должен был подписать новый контракт, но пока этот процесс затягивается.
[ÚLTIMA HORA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 6 октября 2017 г.
⚠️ El capitán @andresiniesta8 renueva de por vida con el Barça#SiempreIniesta pic.twitter.com/2vTNaxjFCW