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Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста заключил пожизненный контракт с клубом

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ФОТО: Scanpix

Каталонский футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта со своим капитаном Андресом Иньестой. По новому соглашению 33-летний испанский полузащитник проведет в команде остаток свой карьеры.

Как сообщает пресс-служба клуба, Иньеста поставит подпись под новым соглашением 6 октября, после чего игрок и президент "Барсы" Хосеп Бартомеу проведут пресс-конференцию, пишет Newsru.com.

Предыдущий контракт Иньесты с "Барселоной" заканчивался летом 2018 года.

Андрес попал в систему "Барселоны" в сентябре 1996 года, когда ему было 12 лет. За основную команду "сине-гранатовых" он выступает с 2002 года, на его счету 639 матчей и 55 голов. С 2015 года он носит капитанскую повязку.

Иньеста вместе с Лионелем Месси являются рекордсменами "Барселоны" по числу выигранных в ее составе титулов - по 30. Сам Месси тоже должен был подписать новый контракт, но пока этот процесс затягивается.

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