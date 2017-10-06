Хотите иметь спальню с нарисованным на стене зеленым монстром? Шанс есть

Наверное, маклер имел в виду, что продажи и перед передачей ключей от квартиры покупателю продавец закрасит эту стену очень светлой краской? Хорошо бы! Да и ночнички с изображением листьев конопли, наверное, с собой заберет?

Фото: KV.EE

Нелишним будет заметить, что дизайн остальных помещений вполне себе удался.

Источник информации: портал недвижимости KV.EE.