Хотите иметь спальню с нарисованным на стене зеленым монстром? Шанс есть
6 октября 2017 г., 15:48
По описанию маклера, отделка этой трехкомнатной квартиры на бульваре Сыпрузе выполнена со вкусом, а спальня выдержана в светлых тонах.
Наверное, маклер имел в виду, что продажи и перед передачей ключей от квартиры покупателю продавец закрасит эту стену очень светлой краской? Хорошо бы! Да и ночнички с изображением листьев конопли, наверное, с собой заберет?
Фото: KV.EE
Нелишним будет заметить, что дизайн остальных помещений вполне себе удался.
Источник информации: портал недвижимости KV.EE.