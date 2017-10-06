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Хотите иметь спальню с нарисованным на стене зеленым монстром? Шанс есть

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ФОТО: KV.EE

По описанию маклера, отделка этой трехкомнатной квартиры на бульваре Сыпрузе выполнена со вкусом, а спальня выдержана в светлых тонах.

Наверное, маклер имел в виду, что продажи и перед передачей ключей от квартиры покупателю продавец закрасит эту стену очень светлой краской? Хорошо бы! Да и ночнички с изображением листьев конопли, наверное, с собой заберет?

Фото: KV.EE

Нелишним будет заметить, что дизайн остальных помещений вполне себе удался.

Источник информации: портал недвижимости KV.EE.

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