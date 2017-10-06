Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчас

Несмотря на то, что официально сезон заболеваемости гриппом уже начался, в Эстонии еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим заболеванием. Специалисты советуют именно сейчас делать прививки от гриппа как детям, так и взрослым, передает Rus.ERR.

«Вирусы гриппа еще не циркулируют, поэтому сейчас правильное время для того, чтобы начать вакцинацию против гриппа. В настоящее время в продаже имеются две вакцины, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения», - пояснил в интервью «Радио 4» советник по эпидемиологии Департамента здравоохранения Кууло Кутсар.