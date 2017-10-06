Порядок оповещения работодателя о несчастном случае с его работником изменен

«Если несчастный случай на работе уже произошел и врач отправляет нам извещение об этом, то мы не будет тут же отправлять информацию об этом работодателю, а лишь спросим у работодателя имя доверенного человека, которому можно передать информацию с деликатными данными», - сказала пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель BNS.

«Этот цикл получился чуть более длинным, чтобы защитить личные данные», - сказала Абель. Новая система может потребовать чуть больше времени на общение с работодателем, а передача данных с Больничную кассу может задерживаться.

Согласно новому порядку, в случае тяжелого несчастного случая на работе и назначения нетрудоспособности, врач отправляет извещение Трудовой инспекции. После этого инспекция оповещает о случившемся работодателя, но для защиты личных данных больше не должна сообщать имя работника, его личный год и точное время, когда все произошло.

Для получения извещения от врача, законный или доверенный представитель предприятия должен отправить подписанное заявление. В заявлении должно быть указано имя конкретного человека, его личный код и контактные данные, который имеет право на обработку деликатных данных.

Заявление, подписанное собственноручно или дигитально, нужно отправить по адресу ti@ti.ee или Mäealuse 2/2, B-hoone, Tallinn.

Работодатель может сообщить Трудовой инспекции данные постоянного контактного лица, которому будут передаваться извещения врачей. В этом случае информация будет поступать тут же, как только ее предоставит врач.

После получения ходатайства, Трудовая инспекция выдаст законному или доверенному лицу предприятия извещение от врача. Контактное лицо имеет право вскрыть извещение и работать с ним дальше.