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Президент Кальюлайд: не понимаю этой злобы вокруг Закона о совместном проживании

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ФОТО: Frank Franklin II/AP/Scanpix

Закон о совместном проживании ничего не отнимает у гетеросексуальных людей, тогда как люди с другой ориентацией тоже должны иметь возможность регулировать свои отношения, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Гостем последнего выпуска передачи "Aktuaalne kaamera. Nädal" на телеканале ETV стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в числе прочего обсудила с ведущей раскол общества, который повлек за собой инициированный партией EKRE законопроект об отмене Закона о совместном проживании, пишет rus.err.ee.

Кальюлайд уверена, что большая часть жителей Эстонии понимает, что нет смысла запрещать и ограничивать что-то тем людям, которые хотят урегулировать свои отношения, но которые не могут этого сделать традиционным способом.

"Это ничего не отнимет у института брака. Это не отнимет ничего у нас, гетеросексуальных людей. Я не чувствую, что этом может нас чего-то лишить. Мне просто непонятна эта злоба", – отметила президент Керсти Кальюлайд.

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