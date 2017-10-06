Президент Кальюлайд: не понимаю этой злобы вокруг Закона о совместном проживании

Гостем последнего выпуска передачи "Aktuaalne kaamera. Nädal" на телеканале ETV стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в числе прочего обсудила с ведущей раскол общества, который повлек за собой инициированный партией EKRE законопроект об отмене Закона о совместном проживании, пишет rus.err.ee.

Кальюлайд уверена, что большая часть жителей Эстонии понимает, что нет смысла запрещать и ограничивать что-то тем людям, которые хотят урегулировать свои отношения, но которые не могут этого сделать традиционным способом.

"Это ничего не отнимет у института брака. Это не отнимет ничего у нас, гетеросексуальных людей. Я не чувствую, что этом может нас чего-то лишить. Мне просто непонятна эта злоба", – отметила президент Керсти Кальюлайд.