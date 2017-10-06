В компьютерной игре про Бэтмена использовали фото убитого российского посла
6 октября 2017 г., 16:21
Пользователь Bro Team Pill опубликовал в Twitter пост в котором говорится, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого в Турции российского посла Андрея Карлова в компьютерной игре Batman: The Enemy Within.
«Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал он и привел в качестве доказательства фото с места убийства посла и скриншот игры, сообщает РБК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что ведомство намерено добиться исключения изображения из игры.
SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1— Bro Team Pill (@BroTeamPill) October 5, 2017