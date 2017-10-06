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В компьютерной игре про Бэтмена использовали фото убитого российского посла

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Андрей Карлов. | ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Пользователь Bro Team Pill‏ опубликовал в Twitter пост в котором говорится, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого в Турции российского посла Андрея Карлова в компьютерной игре Batman: The Enemy Within.

«Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал он и привел в качестве доказательства фото с места убийства посла и скриншот игры, сообщает РБК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что ведомство намерено добиться исключения изображения из игры.

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