В компьютерной игре про Бэтмена использовали фото убитого российского посла

«Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал он и привел в качестве доказательства фото с места убийства посла и скриншот игры, сообщает РБК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что ведомство намерено добиться исключения изображения из игры.