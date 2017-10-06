В Сирии российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку

О сбитом боевиками «ИГ» вертолете в Хаме Штрицель сообщил в своем Twitter, передает NEWSru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, сказав журналистам: „Министерство обороны является вашим собеседником по данному вопросу“ (цитата по «Газете.Ru»).

В Минобороны утверждают, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности и не был атакован. «6 октября 2017 года в провинции Хама (Сирия) при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28», - цитирует сообщение ТАСС.

«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», - сказали в военном ведомстве, добавив, что экипаж был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром, передает «Интерфакс».

Сегодня утром официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в Сирии под контролем ИГ остается менее 10% территории.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что никакие российские военнослужащие, находящиеся в данный момент в Сирии, в плен к боевикам "Исламского государства"* не попадали, то есть российское ведомство официально открестилось от двух россиян, попавших в плен.