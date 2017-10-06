Численность пассажиров в Таллиннском аэропорту за год выросла на четверть

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, отметив, что в течение девяти месяцев этого года через аэропорт прошло на 18 процентов или на 3000 пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года. За два миллиона численность пассажиров в Таллиннском аэропорту в этом году перевалила 1 октября, а в прошлом году к этому показателю аэропорт столицы подошел только 19 ноября.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, выйти на высокие показатели предприятию в определенной мере помогли мероприятия, связанные с председательством Эстонии в ЕС, однако из общего числа факторов роста численности пассажиров на долю этих мероприятий выпали только 10%, остальное — общий рост численности коммерческих и туристических поездок.

Сезонный рост в сентябре продемонстрировали также и чартерные рейсы, услугами которых в этом сезоне воспользовались на 33 процента больше пассажиров, чем в прошлом году. Наряду с традиционными направлениями в Анталью, Ираклион и Варну популярность набирают и новые аэропорты назначения — Тиват в Черногории и Пула в Хорватии.

В сентябре компания Vueling прекратила сезонные полеты на линии Таллинн - Барселона, летом следующего года они возобновятся. В сентябре Nordica завершила полеты в Берлин и Риеку. В октябре продолжаются регулярные полеты в 34 аэропорта.