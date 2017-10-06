Почему Пярну и некоторым районам Таллинна угрожают наводнения?

Прогнозировать уровень подъема воды в Балтийском море сложно, поскольку серии штормов, движущихся через датские проливы, могут нагнать в море столько воды, что уровень ее поднимется на метр. На некоторых участках побережья вдобавок к этому и обычному штормовому нагону уровень воды повышается за счет сильных волн. Сверхвысокий уровень воды больше всего угрожает городским районам, расположенным на пологом и открытом побережье. В зону риска входят, например, Пярну, Хаапсалу и некоторые новые районы Таллинна.

В докторской диссертации поставлен вопрос: какой из этих компонентов - или их комбинация - играет решающую роль при возникновении наводнений, которые наблюдались в последнее время на эстонском побережье.

“Мы можем спать спокойно до тех пор, пока все три эти компонента не сложатся одновременно”, - пояснил научный руководитель, заведующий лабораторией динамики волн и профессор института строительства и архитектуры Тармо Соомере.

По словам Соомере, из научной работы следует, что на восточном побережье всегда отсутствует один из этих компонентов, иными словами, экстремальный подъем уровня воды там не представляет угрозы. Однако на юго-западном, западном и северном побережьях все три компонента могут совпасть. “Коварнее всего нагон волны, который может угрожать примерно 50% береговой линии и в некоторых прибрежных районах Таллинна добавить к и без того высокому уровню воды еще 70-80 см. Такой подъем уровня воды сильно зависит от положения береговой линии, поэтому изменить его очень сложно», - сказал Соомере.

В работе рассматривается, как очень высокий нагон волны изменил береговые линии Таллинна и Муугаского залива с 1980 года. Большая часть рекордов на участках побережья, открытых в сторону востока, была установлена в начале 1980-х. Однако почти все они были побиты в 2012-2014 годах, то есть сильные восточные штормы, которых не было тридцать лет, вновь вернулись в Финский залив.

Если уровень воды в мировом океане повышается примерно на 1-3 мм в год, то на эстонском побережье годовые максимумы уровня воды растут намного быстрее; в зависимости от места – со средней скоростью 4-10 мм в год. Рост экстремумов воды, нагнанной в Балтику штормами (т.е. фонового уровня моря) везде составляет при этом около 4 мм в год. Вклад штормового нагона в максимум уровня воды довольно сильно варьируется, от практически нуля на побережье островов в Западной Эстонии до 6 мм в год в восточной части Финского и Рижского заливов.

“Причиной такого необычного и местами неожиданного разброса можно считать продление серий штормов, надвигающихся на Балтийское море с Северного моря, а также то, что ветры, вызывающие самые высокие штормовые нагоны, стали дуть в несколько другом направлении. Например, в Финском заливе вероятными виновниками этого являются отдельные очень сильные западные штормы. В то же время это не означает, что прежний рисунок сильных ветров куда-то исчез, просто добавились другие штормы и их серии”, - пояснил профессор Соомере.

Докторская диссертация “Пространственно-временная изменчивость компонентов экстремального повышения уровня воды на побережье Эстонии” был выполнена под руководством академика, профессора Тармо Соомере (ТТУ). Оппонентами выступают профессора Яак Монбалиу (Лёвинский университет) и Магнус Ларсон (Лундский университет).