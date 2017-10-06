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Миккельсен возглавил Ралли Испании: Тянак не потерял шансов на победу

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ФОТО: @World/M-Sport

Новобранец Hyundai Motorsport захватил лидерство по итогам первой секции испанского этапа чемпионата мира.

Утреннее прохождение по трем гравийным спецучасткам пятницы началось с атаки Отта Тянака. Пилот M-Sport, стартующий с третьей позиции, уверенно вырвался вперед, за два допа обеспечив себе преимущество в 2,2 секунды над ближайшим из соперников, сообщает motorsport.com.

Компанию эстонцу составил Мадс Остберг: норвежец на «частной» Ford Fiesta WRC с первого же спецучастка обосновался на второй позиции – не помешало даже обилие пыли в салоне его автомобиля. Не слишком отставал и пилот Citroen Крис Мик, уступавший Остбергу по итогам первых двух допов всего 0,1 секунды.

Лидер чемпионата Себастьен Ожье поначалу отстал от своему принципиального соперника Тьерри Невилля, за два спецучастка откатившись с пятой позиции на седьмую. Однако на заключительном допе секции, марафонском СУ Terra Alta протяженностью 38,96 км, француз вырвался вперед, поднявшись на третью позицию. Невилль же, напротив, потерял 17,4 секунды, провалившись на седьмое место.

Быстрейшим на протяженном спецучастке стал Миккельсен, возглавивший после этого гонку. На втором месте по-прежнему держится Остберг. Предыдущий лидер Ралли Испании Тянак откатился на четвертую позицию, Мик и Дани Сордо расположились на пятой и шестой строчках соответственно.

Лучшим из представителей команды Toyota по итогам секции стал Яри-Матти Латвала. Финн занимает восьмое место, на 4,4 секунды опережая Юхо Хяннинена. Пилот M-Sport Элфин Эванс замкнул зачетную десятку.

Пятничная программа гонки включает повторное прохождение тех же трех скоростных участков, что и утром.

Положение после СУ 3:

Поз.ПилотМашинаВремя/Отст.
1. Андреас МиккельсенHyundai i20 Coupe WRC36:20.9
2. Мадс ОстбергFord Fiesta WRC+ 0.6
3. Себастьен ОжьеFord Fiesta WRC+ 4.6
4. Отт ТянакFord Fiesta WRC+ 7.4
5. Крис МикCitroën C3 WRC+ 7.6
6. Дани СордоHyundai i20 Coupe WRC+ 12.3
7. Тьерри НевилльHyundai i20 Coupe WRC+ 15.8
8. Яри-Матти ЛатвалаToyota Yaris WRC+ 16.0
9. Юхо ХянниненToyota Yaris WRC+ 20.4
10. Элфин ЭвансFord Fiesta WRC+ 33.5
…24. Валерий ГорбаньMini John Cooper Works WRC+ 3:31.0
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