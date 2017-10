Глава ПАСЕ, ездивший с депутатами Госдумы на встречу с Асадом, подал в отставку

«Он [Аграмунт] представил утром заявление [о желании покинуть пост], - сказал представитель. - Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным».

Педро Аграмунт ранее сообщил о своем решении в Twitter.

Today, for personal reasons, I have decided to no longer chair the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. pic.twitter.com/e17zwo2xsh