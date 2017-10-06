Глава ПАСЕ, ездивший с депутатами Госдумы на встречу с Асадом, подал в отставку

«Он [Аграмунт] представил утром заявление [о желании покинуть пост], - сказал представитель. - Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным».

Педро Аграмунт ранее сообщил о своем решении в Twitter.

Today, for personal reasons, I have decided to no longer chair the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. pic.twitter.com/e17zwo2xsh — Pedro Agramunt (@pagramunt) October 6, 2017

Временным главой ПАСЕ станет первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл, говорится в официальном заявлении этого консультативного органа, опубликованном в пятницу на его сайте.

«Временным главой ПАСЕ автоматически становится сэр Роджер Гейл, старший сегодня среди заместителей [Педро] Аграмунта», - отмечается в заявлении. В нем уточняется, что он будет исполнять эти обязанности до выборов нового главы ПАСЕ, которые состоятся на следующей сессии.

28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Инициаторы этого шага ссылались на то, что он утратил доверие коллег.

Эта мера последовала после поездки Аграмунта в Сирию. Вместе с тем из перечня обязанностей Бюро ПАСЕ не следовало, что оно может выносить вотум недоверия председателю Ассамблеи в связи его поездкой или по другим мотивам.

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов.

Роджер Гейл - 74-летний ветеран британского парламента, представляющий в его нижней палате партийную фракцию консерваторов с 1983 года. До избрания на политические посты Гейл работал в журналистике в качестве продюсера телевизионных и радиопрограмм. На национальном референдуме в 2016 году он выступал против выхода Великобритании из Евросоюза.

В ПАСЕ собрано 100 подписей за отставку П.Аграмунта. При этом, для начала процедуры отставки президента ПАСЕ достаточно собрать 60 подписей, а для прохождения ускоренной процедуры - 120 подписей.

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ исключила из своего состава Аграмунта. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный регламент, позволив сместить с поста Аграмунта. Голосование за его отставку запланировано на следующую сессию ПАСЕ, которая будет открыта 9 октября 2017 года.

Инициатива по отставке президента ПАСЕ Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что добровольно в отставку не уйдет.