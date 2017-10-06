Стеклянный Huawei Mate 10 Pro показали на реальных фотографиях

Аппарат действительно получит практически безрамочный дисплей с тонкими рамками по периметру. При этом на снимках отчетливо видно, что задняя крышка у смартфона будет стеклянной, пишет 4pda.ru.

Стоит отметить, что на рендерах экран казался полностью безрамочным, но на фото видно, что по бокам у Mate 10 Pro всё же будут рамки. Сканер отпечатков разместится сзади, хотя ранее ходили слухи, что Huawei встроит его в экран.

Презентация Huawei Mate 10 состоится 16 октября.