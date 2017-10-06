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Стеклянный Huawei Mate 10 Pro показали на реальных фотографиях

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ФОТО: ALEX LEE/REUTERS

Вслед за опубликованными Эваном Блассом рендерами Huawei Mate 10 Pro в Сети появились первые реальные фотографии смартфона. Они полностью подтвердили все предположения о внешнем виде новинки.

Аппарат действительно получит практически безрамочный дисплей с тонкими рамками по периметру. При этом на снимках отчетливо видно, что задняя крышка у смартфона будет стеклянной, пишет 4pda.ru.

Huawei Mate 10 Pro

Стоит отметить, что на рендерах экран казался полностью безрамочным, но на фото видно, что по бокам у Mate 10 Pro всё же будут рамки. Сканер отпечатков разместится сзади, хотя ранее ходили слухи, что Huawei встроит его в экран.

Презентация Huawei Mate 10 состоится 16 октября.

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