Предвыборные подарки: националисты из EKRE угощают латвийскими конфетами. Что предлагают остальные?

Выяснилось, что консерваторы из партии EKRE раздают конфеты, которые изготовлены в Латвии, а партия IRL предлагает избирателям краску для лица с цветами эстонского флага, пишет Postimees.ee.

Центрист Виктор Васильев призывает молодых избирателей голосовать за него и раздает им спиннеры. Социал-демократы, думая о зиме, раздают корм для птиц.

В офисе Партии реформ можно найти как презервативы, так и кофейные стаканчики. А Союз Сависаара и Деловой Таллинн предлагает всем желающим мобильное приложение.