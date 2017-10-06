Предвыборные подарки: националисты из EKRE угощают латвийскими конфетами. Что предлагают остальные?
6 октября 2017 г., 17:11
Postimees во второй день предварительного голосования на выборах в местные самоуправления посетил офисы ведущих эстонских партий и выяснил, какие подарки они приготовили для избирателей.
Выяснилось, что консерваторы из партии EKRE раздают конфеты, которые изготовлены в Латвии, а партия IRL предлагает избирателям краску для лица с цветами эстонского флага, пишет Postimees.ee.
Центрист Виктор Васильев призывает молодых избирателей голосовать за него и раздает им спиннеры. Социал-демократы, думая о зиме, раздают корм для птиц.
В офисе Партии реформ можно найти как презервативы, так и кофейные стаканчики. А Союз Сависаара и Деловой Таллинн предлагает всем желающим мобильное приложение.