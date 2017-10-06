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Предвыборные подарки: националисты из EKRE угощают латвийскими конфетами. Что предлагают остальные?

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Postimees во второй день предварительного голосования на выборах в местные самоуправления посетил офисы ведущих эстонских партий и выяснил, какие подарки они приготовили для избирателей.

Выяснилось, что консерваторы из партии EKRE раздают конфеты, которые изготовлены в Латвии, а партия IRL предлагает избирателям краску для лица с цветами эстонского флага, пишет Postimees.ee.

Центрист Виктор Васильев призывает молодых избирателей голосовать за него и раздает им спиннеры. Социал-демократы, думая о зиме, раздают корм для птиц.

В офисе Партии реформ можно найти как презервативы, так и кофейные стаканчики. А Союз Сависаара и Деловой Таллинн предлагает всем желающим мобильное приложение.

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