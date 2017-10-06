США выделят пять миллионов долларов на строительство радаров в Нарве

"Обустройство восточной границы важно не только для Эстонии, но и для всего Европейского союза и НАТО. Очень приятно, что вклад в это вносят не только эстонские коллеги, но и иностранные партнеры", - сказал глава МВД Андрес Анвельт, сообщает портал Rus.err.ee.

Оборудование радарных позиций включает в себя проектирование, строительство радарной мачты, радара, камер слежения, электрических кабелей, подъездных дорог, телекоммуникационного решения, бесперебойного энергоснабжения, охранной системы и пр.

В МВД отметили, что такие радары существенно улучшат охрану реки Нарова и расширят возможности по обнаружению незаконных пересечений границы.