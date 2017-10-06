Стало известно имя нового тренера мюнхенской "Баварии"

Хайнкес займет место итальянского тренера Карло Анчелотти, отправленного в отставку 28 сентября после поражения со счетом 0:3 от французского ПСЖ в групповом турнире Лиги чемпионов, пишет Newsru.com.

Юпп Хайнкес ранее трижды возглавлял "Баварию" в 1987-1991, 2009 и 2001-2013 годах. Он приводил мюнхенцев к победам в чемпионате Германии, Лиге чемпионов и Кубке Германии. После ухода из клуба в июне 2013 года он заявил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.

"Я не вернулся бы ни в какой другой клуб в мире, но "Бавария" - это любовь всей моей жизни. Это моя команда, и я сделаю все, чтобы продемонстрировать ее поклонникам успешный футбол. Я с нетерпением берусь за выполнение этой задачи", - заявил Хайнкес.

В нынешнем чемпионате Германии "Бавария" после семи туров с 14-ю очками занимает второе место, отставая на пять баллов от дортмундской "Боруссии".