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Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями

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ФОТО: Eero Vabamägi

Одной из главных причин недовольства путешественников авиакомпаниями является невнятная речь пилотов. Как сообщается в исследовании компании «Туту.ру», сообщения капитана воздушного судна имеют для пассажиров большое значение.

Также туристы пожаловались на плохой английский и отсутствие коммуникации с пассажирами со стороны пилотов. При этом путешественникам нравится, когда капитан лайнера рассказывает о чем-то интересном и шутит. Отмечается, что это может даже компенсировать негатив от задержек рейсов, пишет lenta.ru.

К переносу вылетов по причине плохой погоды или технических неисправностей пассажиры относятся с пониманием, особенно если авиакомпания вовремя предоставляет воду, питание и проживание в отеле. Однако отсутствие информации со стороны перевозчика нервирует путешественников. Отмечается, что в таком случае пассажиры грозятся больше не бронировать билеты на рейсы авиакомпаний.

В начале октября сообщалось, что лучшей европейской авиакомпанией стала Turkish Airlines. Лучшей в номинации «бизнес-класс» названа авиакомпания «Аэрофлот», награды за экономический и первый класс получила Lufthansa.

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