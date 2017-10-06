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Главред «Эха Москвы» сообщил о госпитализации Мединского

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Владимир Мединский. | ФОТО: Scanpix

Министр культуры России Владимир Мединский госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Пресс-служба министра пока никаких комментариев не сделала, сообщается на сайте радиостанции. Диагноз не уточняется, сообщает Newsru.com.

"Ленте.ру" источник в Минкульте сообщил, что Мединский "чувствует себя хорошо", и пообещал, что министр "в понедельник выйдет на работу".

Эту версию тут же опроверг Венедиктов другим сообщением в Telegram-канале: "Про "плановый" медицинский осмотр Мединского - полная х****. По плану у него сегодня поездка в Псков".

"Я получил информацию от трех несвязанных источников, включая Министерство культуры и людей, находящихся выше ведомства. Я могу подтвердить, что это действительно так", - пояснил журналист телеканалу "360".

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