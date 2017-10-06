Главред «Эха Москвы» сообщил о госпитализации Мединского

"Ленте.ру" источник в Минкульте сообщил, что Мединский "чувствует себя хорошо", и пообещал, что министр "в понедельник выйдет на работу".

Эту версию тут же опроверг Венедиктов другим сообщением в Telegram-канале: "Про "плановый" медицинский осмотр Мединского - полная х****. По плану у него сегодня поездка в Псков".