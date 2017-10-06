В Москве в пятницу из 73 зданий эвакуировали более 20 тысяч человек

По его словам, на данный момент неизвестные "заминировали" 73 объекта. Здания обследуют кинологи, добавил собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось об эвакуации 1500 человек из пяти школ Москвы (№№ 199, 625, 520, 1552 и 1217) после анонимных сообщений о заложенных на территории учебных заведений взрывных устройствах. Также в столице эвакуировали Мособлдуму​. В Подмоскоье из 41 школы эвакуировали около 6 тысяч человек, а также около двух тысяч человек из торгового комплекса "Мега Белая Дача".

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.

Как заявил накануне директор ФСБ России Александр Бортников, ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.