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Новый глава Больничной кассы обещает сократить очереди к врачам

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ФОТО: Lev Dolgachov / Panther Media / Scanpix

По словам Райна Лаане, назначенного в пятницу главой Больничной кассы, учреждение взяло курс на уменьшение очередей к врачам-специалистам и рассчитывает достичь этого результата с помощью обновления технологий и политических договоренностей, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Вопрос в распределении средств, в прозрачности этого процесса, а также в возможности договориться. Денег всегда мало, но распределять их следует исходя из потребностей общества. Курс взят на уменьшение очередей. Этого удастся достичь с помощью обновления технологий и политических договоренностей", - сказал новый глава Больничной кассы, который приступит к выполнению своих обязанностей 16 октября.

Решение о назначении Лаане, который ранее возглавлял эстонское подразделение Microsoft, было принято в пятницу Советом Больничной кассы.

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