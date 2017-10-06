Новый глава Больничной кассы обещает сократить очереди к врачам

"Вопрос в распределении средств, в прозрачности этого процесса, а также в возможности договориться. Денег всегда мало, но распределять их следует исходя из потребностей общества. Курс взят на уменьшение очередей. Этого удастся достичь с помощью обновления технологий и политических договоренностей", - сказал новый глава Больничной кассы, который приступит к выполнению своих обязанностей 16 октября.

Решение о назначении Лаане, который ранее возглавлял эстонское подразделение Microsoft, было принято в пятницу Советом Больничной кассы.