Собираетесь за грибами? Будьте готовы переночевать в лесу

«Всегда оповещайте близких и соседей о том, куда вы собираетесь пойти и когда вернуться», - рассказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны BNS.

«Одевайтесь в соответствии с погодой, надевайте по возможности яркую одежду. Возьмите с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором и положите его в застегивающийся карман, либо повесьте на веревке на шею, чтобы он не потерялся. Возьми с собой еду, питье, фонарик и спички. Если вы принимаете лекарства, то тоже возьмите их с собой», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, если человек заблудился в лесу, то нужно звонить на бесплатный номер 112. «Если телефон показывает, что нет поля, то достаньте SIM-карту. Таким образом, телефон будет искать ближайшего оператора», - отметил он.

По его словам, в лесу не стоит бродить кругами, нужно выбрать одно направление и все время идти вперед. Так с большей вероятностью заблудившийся сможет дойти до населенного пункта.