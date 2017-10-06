Представитель Мадрида в Каталонии извинился за жесткость полиции

"Я не могу сделать более того, чем выразить сожаление, извиниться от имени офицеров, которые вмешались", - приводят СМИ слова Милло, сообщает Интерфакс.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим.

Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, однако по данным властей Каталонии, за независимость проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме.