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Представитель Мадрида в Каталонии извинился за жесткость полиции

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Флаги Каталонии. Иллюстративный снимок. | ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрике Милло в ходе телевизионного интервью в пятницу извинился за действия испанской полиции, повлекшие за собой многочисленные ранения во время референдума в Каталонии, передают западные СМИ.

"Я не могу сделать более того, чем выразить сожаление, извиниться от имени офицеров, которые вмешались", - приводят СМИ слова Милло, сообщает Интерфакс.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим.

Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, однако по данным властей Каталонии, за независимость проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме.

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