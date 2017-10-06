Представитель Мадрида в Каталонии извинился за жесткость полиции

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрике Милло в ходе телевизионного интервью в пятницу извинился за действия испанской полиции, повлекшие за собой многочисленные ранения во время референдума в Каталонии, передают западные СМИ.
6 октября 2017 г., 19:06
"Я не могу сделать более того, чем выразить сожаление, извиниться от имени офицеров, которые вмешались", - приводят СМИ слова Милло, сообщает Интерфакс.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим.
Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, однако по данным властей Каталонии, за независимость проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме.