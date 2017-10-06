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Опубликовано видео громкого ограбления эстонцами ювелирного магазина в Испании

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ФОТО: скриншот

Испанское издание La Voz de Cadiz опубликовало видео ограбления с участием трех эстонцев, которое произошло в апреле 2016 года.

Трое эстонцев весной 2016 года отправились запутанным маршрутом сначала в Австрию, затем в Португалию, а затем в испанский город Кадис, писала ранее издание Diario de Cadiz.

4 апреля грабители накрыли окна магазина Joyería Gordillo темными покрывалами. Затем двое мужчин ворвались в магазин и стали угрожать охраннику оружием. Они разбили витрины с украшениями и забрали их содержимое. Ограбление заняло около двух минут.

Один из подозреваемых в ограблении был задержан позже в Финляндии. Суд над ним состоится в ноябре этого года.

Видео ограбления можно посмотреть здесь.

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