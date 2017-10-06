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Полиция назвала главную версию трагедии в Латвии, в которой погибла семья пиротехника

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ФОТО: TVNET

Во взорвавшемся доме в Саулкрастком крае находилась пиротехника, и мощность взрыва была эквивалентна 100 кг тротила, рассказал журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин.

Он сообщил, что заведено уголовное дело, и основная версия состоит в том, что взорвалась пиротехника или вещества, используемые для ее производства, сообщает портал Rus.TVNET.

Погибли три женщины, мужчина и подросток - скорее всего, члены одной семьи. Идентифицирован только мужчина, специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш. В семье было три лицензированных пиротехника, семье принадлежало два предприятия по пиротехническим услугам.

Фото с места трагедии./ Rus.TVNET

Первое предприятие «Светку агентура» имело лицензию до весны, но полиция обнаружила незаконный склад пиротехники в Олайнском крае, где хранились изделия. Предприятие было оштрафовано, а лицензия аннулирована.

Второе предприятие «Pyro Power» имело магазин и склад в Тукумсском крае. Полиция проводила там проверку, но нарушений не обнаружила.

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