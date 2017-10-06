Телеканал: девочку из русской семьи, свободно владеющую эстонским, не взяли в эстонский класс

«Когда мы пришли в школу, то секретарь спросила нас о том, на каком языке разговаривают в семье. Я ответила, что на русском. Тогда мне сказали, что решено – ребенок пойдет в класс языкового погружения», - рассказала свою историю Майя Пылаева.

Однако, по ее словам, ее дочь Мелания прекрасно подготовлена к тому, чтобы учиться в эстонском классе – она ходила в эстонский детский сад и читает на эстонском даже лучше, чем на русском.

Майя отмечает, что в классе языкового погружения обучение тоже проходит на эстонском языке, но в нем будет много детей, которые не говорят на эстонском, и поэтому учитель должен будет постоянно уделять им внимание. В итоге пострадает качество обучения ее дочери. Сама Мелания тоже говорит, что хотела бы учиться в эстонском классе, так как там у нее много друзей.

Директор Кехраской гимназии Кайдо Крейнтаал признает, что детей из русскоязычных семей действительно направляют в класс языкового погружения и делают это исключительно исходя из их интересов.

«В начальных классах такие дети справляются, но в основной школе начинаются проблемы. И если у ребенка нет очень сильного языкового фундамента, а поддержка дома слабая, то возникают проблемы с этими учениками. И родители эстонских детей откровенно спрашивают у нас о том, почему время учителя тратится на других детей, когда оно могло бы тратиться на их детей», - отметил он.

Министерство образования отмечает, что у каждого есть право получить образование на эстонском языке. Об этом сначала нужно попробовать договориться с самой школой. Если это не получается сделать, то нужно обратиться сначала в местные самоуправления, а затем в министерство.