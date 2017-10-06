Фото: новая подсветка украсит таллинский Старый город к концу следующего года

По его словам вице-мэра столицы Калле Кландорфа, победитель конкурса - международная фирма, профессионально занимающаяся световым дизайном, сообщает портал Rus.err.ee.

Проект Lighting Design Collective отличает подчеркнутая трехмерность городских башен и акцентирование формы оконных проемов, а световые средства живописны и выразительны.

Победивший проект также выгодно отличается своей экономичностью при создании и обслуживании. Его реализация намечена на конец следующего года.