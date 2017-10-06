Фото: новая подсветка украсит таллинский Старый город к концу следующего года
6 октября 2017 г., 20:53
В пятницу мэрия Таллинна объявила победителя конкурса идей по созданию подсветки стен и башен таллиннского Старого города, которым была признана работа финской фирмы Lighting Design Collective.
По его словам вице-мэра столицы Калле Кландорфа, победитель конкурса - международная фирма, профессионально занимающаяся световым дизайном, сообщает портал Rus.err.ee.
Проект Lighting Design Collective отличает подчеркнутая трехмерность городских башен и акцентирование формы оконных проемов, а световые средства живописны и выразительны.
Победивший проект также выгодно отличается своей экономичностью при создании и обслуживании. Его реализация намечена на конец следующего года.