Читайте, какой вид отдыха является хитом на Osturalli
6 октября 2017 г., 21:24
Во время скидочкой кампании Osturalli в торговом центре Kaubamaja множество фирм предлагают различные виды отдыха.
И если раньше набольшей популярность пользовались путевки в солнечные страны, то теперь хитом продаж являются различные спа-пакеты, пишет портал Reis.
Напрмер, представитель Go Travel отмечает, что в этом году они продали в два раза больше спа-пакетов, чем в прошлом.
Одна из причин такой ситуации может заключаться в том, что выходные людям спланировать проще, чем недельный отпуск в экзотической стране.