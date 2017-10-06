Читайте, какой вид отдыха является хитом на Osturalli

И если раньше набольшей популярность пользовались путевки в солнечные страны, то теперь хитом продаж являются различные спа-пакеты, пишет портал Reis.

Напрмер, представитель Go Travel отмечает, что в этом году они продали в два раза больше спа-пакетов, чем в прошлом.

Одна из причин такой ситуации может заключаться в том, что выходные людям спланировать проще, чем недельный отпуск в экзотической стране.